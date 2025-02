CERAFILTEC und xAI kooperieren bei nachhaltigem Wassermanagement für das weltweit größte KI-Supercomputer-Rechenzentrum und keramische MBR

SAARBRÜCKEN, Deutschland, 21. Februar 2025 /PRNewswire/ -- xAI wird den weltweit größten keramischen Membranbioreaktor (MBR) bauen, um die Wiederverwendung von 49,2 MLD (13,0 MGD) kommunalem Abwasser zur Kühlung seines Supercomputing-Rechenzentrums in Memphis, Tennessee, USA, zu ermöglichen. CERAFILTEC wird seine fortschrittlichste keramische Membrantechnologie in einem beschleunigten Projekt liefern, das 2025 abgeschlossen sein soll.

Der enorme Umfang dieses MBR-Projekts unterstreicht die wachsende Nachfrage nach fortschrittlichen Keramiklösungen für geschäftskritische Anwendungen in der Abwasserbehandlung, wie z. B. die Kühlung von Rechenzentren. xAI, ein von Elon Musk gegründetes Unternehmen für künstliche Intelligenz, das nach eigenen Angaben „das leistungsstärkste KI-Trainingscluster der Welt" sein wird, wählte CERAFILTEC aufgrund seiner technologischen Kompetenz, seiner fortschrittlichen keramischen Membranlösung und seiner Fähigkeit, einen beschleunigten Lieferplan einzuhalten, aus. Die Technologie von CERAFILTEC bietet überlegene Zuverlässigkeit und Effizienz und überwindet gängige Membranprobleme wie Faserbrüche und empfindliche Reinigungsverfahren. In der schnell wachsenden Rechenzentrumsbranche ist ein effektives, nachhaltiges Wassermanagement unerlässlich, um eine hohe Betriebsleistung aufrechtzuerhalten. Die Lösung von CERAFILTEC ist darauf ausgelegt, diese strengen Anforderungen zu erfüllen.

Das Projekt unterstreicht das Engagement von xAI für eine nachhaltige Wasserwirtschaft, indem kommunales Abwasser zur Kühlung genutzt wird, wodurch kostbares Trinkwasser gespart und der Memphis Sands Aquifer zum Nutzen der lokalen Gemeinden geschützt wird. Da die Anlage mehr Abwasser aufbereiten kann, als xAI benötigt, wird sie auch überschüssiges aufbereitetes Wasser an die lokale Industrie liefern, wodurch die Auswirkungen der bestehenden Nutzer auf den Grundwasserleiter drastisch reduziert werden und ein Präzedenzfall für umweltfreundliche Verfahren in der Technologie geschaffen wird. Dies optimiert nicht nur die Wiederverwendung von Wasser, sondern stellt auch einen Meilenstein in der Umweltführerschaft dar, indem High-Tech-Unternehmen zu nachhaltigen Wasserlösungen angehalten werden. Die Technologie von CERAFILTEC bietet eine langlebige, wiederverwendbare Lösung, die eine Kreislaufwirtschaft unterstützt, Kunststoffabfälle aus herkömmlichen Polymermembranen effektiv eliminiert und die negativen Auswirkungen auf die Umwelt erheblich minimiert.