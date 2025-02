GAC beschleunigt die globale Expansion auf der internationalen Partnerkonferenz 2025

GUANGZHOU, China, 21. Februar 2025 /PRNewswire/ -- Am 18. Februar veranstaltete GAC INTERNATIONAL erfolgreich seine internationale Partnerkonferenz 2025 und begrüßte über 500 Vertreter aus 74 Ländern und Regionen. Unter dem Motto "WE WIN TOGETHER • DRIVING THE FUTURE", die Veranstaltung unterstrich das Engagement von GAC für globales Wachstum, Innovation und langfristige Partnerschaften. Feng Xingya, Chairman und President der GAC Group, nahm an der Konferenz teil und führte persönliche Gespräche mit einigen Vertriebspartnern, um deren Vertrauen in die Zusammenarbeit weiter zu stärken und einen Win-Win-Ansatz für das internationale Geschäftswachstum von GAC zu fördern.

Auf der Veranstaltung verkündete Yu Jun, Vizepräsident der GAC Group, eine eindringliche Botschaft: "GAC ist entschlossen, Hand in Hand mit unseren globalen Partnern zu arbeiten, um die Zukunft der Mobilität voranzutreiben. Durch Innovation, Zusammenarbeit und eine konsequente Ausrichtung auf die Bedürfnisse der Kunden werden wir eine weltweit wettbewerbsfähige Marke aufbauen, die in der Branche eine Spitzenposition einnimmt."