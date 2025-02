Dieser europäische Dividendenaristokrat gehört jetzt in jedes Depot!

Auf der Suche nach hohen und zuverlässigen Dividendenzahlungen richten viele Anlegerinnen und Anleger ihren Blick wie selbstverständlich auf Unternehmen aus den USA. Das ist angesichts der hohen Dichte an Dividendenaristokraten oder gar -königen, also Unternehmen, die ihre Ausschüttungen bereits 25 oder 50 Jahre in Folge angehoben haben, nicht überraschend.

Anleger wenden sich verstärkt Europa zu

Die jüngsten politischen Entwicklungen sowie die deutliche Outperformance des europäischen Aktienmarktes gegenüber dem der USA in diesem Jahr lassen Investoren ihren Blick aber wieder verstärkt auf Wertpapiere des alten Kontinents richten.

Auch hier lassen sich Dividendenaristokraten finden – zum Beispiel den französischen Pharmakonzern Sanofi, der seine Ausschüttung bereits 29 Jahre in Folge angehoben hat. Und damit ein ganz herzliches Willkommen zur neuen Ausgabe des wallstreetONLINE Dividenden-Radars!

Dividendenaristokrat mit bewegter Geschichte

Angesichts der bewegten Unternehmensgeschichte ist der Status als Dividendenaristokrat durchaus überraschend. Sanofi ist 1999 durch die Abspaltung vom Mineralölkonzern Elf Aquitaine (heute TotalEnergies) und der Zusammenlegung mit der Tochter Synthélabo des Kosmetikkonzerns L'Oréal hervorgegangen. Nur fünf Jahre später folgte die Fusion mit Aventis, der ein feindliches Übernahmeangebot vorausgegangen war. Aventis selbst war im selben Jahr wie Sanofi durch eine Zusammenlegung von Rhône-Poulenc mit der einstigen Industrieikone Hoechst entstanden.

Sanofi-Aventis, das seinen zweiten Namensbestandteil inzwischen hat fallen lassen, ist also aus einer Vielzahl früherer Konzerntöchter hervorgegangen und hatte mit der Integration sehr unterschiedlicher Unternehmensteile eine enorme Herausforderung zu bewältigen. Das jedoch ist den Franzosen gut gelungen. Mit knapp 83.000 Mitarbeitenden und einem Konzernumsatz von 41,0 Milliarden Euro im abgelaufenen Geschäftsjahr gehört das Unternehmen zu den größten Pharmakonzernen der Welt.

Starke Forschungs- und Produktpipeline

Seinen Fokus hat der Konzern auf Stoffwechselerkrankungen, Diabetologie und Immunologie gelegt. Einen signifikanten Anteil seiner Erlöse wendet das Unternehmen für Forschung und Entwicklung auf. In den zurückliegenden 12 Monaten investiere Sanofi 7,4 Milliarden Euro in die Entwicklung neuer Präparate. Nach eigenen Angaben verfügt das Unternehmen derzeit über eine Medikamentenpipeline von 83 Wirkstoffen, wovon sich 33 in zulassungsrelevanten Phase-III-Studien befinden. Ein Forschungscampus wird dabei auch auf dem ehemaligen Betriebsgelände der Hoechst AG in Frankfurt-Höchst betrieben.

Von den insgesamt 83 Wirkstoffen befinden sich bereits 7 in Zulassungsverfahren. Ein finanziell besonders großer Erfolg könnte die Zulassung des als Asthmamedikaments bereits zugelassenen Präparats Dupixent für die Behandlung der Atemwegserkrankung COPD, von der laut Weltgesundheitsorganisation WHO weltweit rund 600 Millionen Menschen betroffen sind, werden.

Sanofi weiß seine Medikamente erfolgreich zu vermarkten

Diese Neuentwicklungen treffen auf ein bereits umfangreiches und erfolgreiches Produktportfolio. Im abgelaufenen Quartal hat Sanofi seine Erlöse gegenüber dem Vorjahresquartal (währungsbereinigt) um 10,3 Prozent auf 10,6 Milliarden Euro steigern können, woraus nach standardisierter Rechnungslegung (IFRS) ein Nettogewinn in Höhe von 683 Millionen Euro erzielt wurde.

Von den Gesamterlösen entfielen 827 Millionen Euro auf erst kürzlich zugelassene Präparate, von denen das Blutgerinnungsmittel ALTUVIIIO zur Behandlung der Bluter-Krankheit das erfolgreichste war. Das unterstreicht die Fähigkeit des Unternehmens, nicht nur neue Behandlungen zu entwickeln, sondern diese auch erfolgreich zu vermarkten.

Konsequentes Umsatz- und Gewinnwachstum

Der Blick auf die Geschäftsentwicklung bestätigt diese These. In den vergangenen zehn Jahren ist der Umsatz von 34,5 auf 41,1 Milliarden Euro gestiegen. Der Nettogewinn kletterte von 4,3 auf 5,6 Milliarden Euro. Der Gewinn pro Aktie kletterte von 3,28 auf 4,44 Euro. Das zeigt, dass die stetig steigende Dividende von der Geschäftsentwicklung finanziell gut gedeckt und abgesichert ist.

Auch die Unternehmensbilanz kann sich sehen lassen. Zwar betragen die langfristigen Verbindlichkeiten des Unternehmens derzeit 11,8 Milliarden Euro. Der Schuldenstand ist in den vergangenen Jahren aber konsequent reduziert worden. Zeitweise lag die Verschuldung bei knapp 22 Milliarden Euro. Dem aktuellen Schuldenstand stehen jedoch Barreserven und liquidierbares Kapitalvermögen in Höhe von rund 7,6 Milliarden Euro gegenüber.

Damit erzielt das Unternehmen bei der Kreditbewertungsagentur Standard & Poors ein "AA"-Rating, was einer der höchsten Bewertungen entspricht und sich für eine enorme Sicherheit nicht nur der Dividende verbürgt.

Dividende hervorragend gedeckt, sogar für Aktienrückkäufe ist Geld da

Im vergangenen Geschäftsjahr erzielte das Unternehmen einen Cashflow in Höhe von 9,08 Milliarden Euro. Davon wurden für Dividenden 4,7 Milliarden Euro aufgewendet. Das zeigt, dass die Ausschüttung auch nach ihren zahlreichen Anhebungen mehr als ausreichend gedeckt ist. Die gute Ertragslage hat Sanofi außerdem in die Lage versetzt, eigene Aktien im Wert von 302 Millionen Euro zurückzukaufen. Auch das Begleichen von Schulden kam mit 953 Millionen Euro nicht zu kurz.

Selbst bei einer signifikanten Verschlechterung der Geschäftsentwicklung hätten die Franzosen also keine Mühe, ihre anlegerfreundliche Dividendenpolitik fortzusetzen. Während die Dividende in den vergangenen 10 Jahren mit einer durchschnittlichen jährlichen Steigerungsrate (CAGR) von 3,3 Prozent angehoben wurde, erwarten Analysten in den kommenden zwei Jahren besonders üppige Anhebungen im Bereich von 4,3 Prozent. Das dürfte genügen, die Inflation in der Euro-Zone zu schlagen und die Dividendenrendite zurück in den Vier-Prozent-Bereich zu hieven. Angesichts des derzeit dreistelligen Aktienkurses liegt die Dividendenrendite leicht darunter.

Fazit: Eine Dividendenaktie für jeden Anlegertyp

In Anbetracht der stabilen Geschäftsentwicklung, des breiten Medikamentenportfolios sowie der gut gefüllten Pipeline und der kerngesunden Unternehmensbilanz ist Sanofi eine hervorragende Dividendenaktie für alle Anlegerinnen und Anleger, die sich einerseits einen Dividendenwachstumswert wünschen, ohne andererseits auf eine bereits überdurchschnittlich hohe Dividende verzichten zu müssen. Dass macht die Aktie sowohl für Investoren interessant, die sich noch am Beginn ihrer Anlagekarriere befinden, als auch solche, die am Ende ihrer Kapitalbildungskarriere stehen.

Zur attraktiven Dividende kommt außerdem eine äußerst faire Unternehmensbewertung. Für 2025 ist Sanofi mit dem 13,3-fachen seiner erwarteten Gewinne bewertet. Das liegt deutlich unter den Vielfachen vieler US-Konkurrenten, die gleichzeitig eine oft niedrigere Dividendenrendite bieten. Auch technisch ist die Aktie spannend, denn von neuen Rekordhochs und einem markanten Ausbruch ist sie nur rund 3 Prozent entfernt. Damit vereinigt Sanofi eine attraktive Ausschüttung mit einem signifikanten Wertsteigerungspotenzial.

Passives Einkommen

Wie immer bleibt zuletzt die Frage danach, wie Kapital Anlegerinnen und Anleger aufbringen müssen, um eine monatliche Auszahlung von 1.000 Euro zu erhalten (ohne Berücksichtigung von Kapitalerträgen). Für das abgelaufene Geschäftsjahr wird mit einer Ausschüttung von 3,92 Euro je Aktie gerechnet. Für eine Jahresdividende von 12.000 Euro sind also 3.061 Anteile nötig, für die am Freitag rund 316.750 Euro zu investieren waren.

Damit nimmt Sanofi eine mittlere Position ein. Zum Vergleich: Für Xerox, das es auf eine stattliche Dividendenrendite von 12 Prozent bringt, war eine Investition in Höhe von 192.000 Euro notwendig. Für Dividendenwachstumswert Cincinnati hingegen mussten bereits 487.000 Euro berappt werden.

Übersicht zur Dividende von Sanofi

Marktkapitalisierung: 129,52 Milliarden Euro

Dividende erhöht: 29 Jahre in Folge

Dividende nicht reduziert: 29 Jahre in Folge

Dividende kontinuierlich ausgeschüttet: 29 Jahre in Folge

Durchschnittliche Erhöhung der Dividende in 10 Jahren: 3,29 Prozent p.a.

Zeitplan (voraussichtlich)

07.02.2025: Dividendenankündigung

13.05.2025: Ex-Tag

13.05.2025: Record Date

15.05.2025: Dividendenzahlung

Kalenderjahr Dividendenrendite in % Dividende in Euro 2026e 4,27 4,427 2025e 3,95 4,088 2024 4,18 3,92 2023 4,19 3,76 2022 3,96 3,56 2021 3,76 3,33 2020 4,07 3,20 2019 3,51 3,15 2018 4,06 3,07 2017 4,22 3,03 2016 3,73 2,96

Quellen: MarketScreener, Sanofi

Hinweis: Zur Errechnung der zurückliegenden Dividendenrendite wurde der Schlusskurs am Ende des jeweiligen Jahres genommen, beziehungsweise bei den Prognosen der aktuelle Kurs.

Die optimale Dividendenstrategie

Eine optimale langfristige Dividendenstrategie hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter dem individuellen Risikoprofil, den Anlagezielen und der finanziellen Situation. Hier sind jedoch einige allgemeine Prinzipien, die empfohlen werden können:

Diversifikation: Investieren Sie in eine breite Palette von Unternehmen und Sektoren, um das Risiko zu streuen. Diversifikation kann helfen, das Portfoliorisiko zu mindern, da nicht alle Sektoren gleichzeitig von Marktschwankungen betroffen sind.

Qualitätsaktien wählen: Achten Sie auf Unternehmen mit einer starken Bilanz, stabilen Cashflows und einer Geschichte von zuverlässigen und wachsenden Ausschüttungen. Solche Unternehmen sind oft besser positioniert, um auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Dividenden zu zahlen.

Reinvestition von Dividenden: Das Reinvestieren von Dividenden kann das Wachstum des Portfolios beschleunigen. Durch den Zinseszinseffekt können reinvestierte Dividenden über die Zeit einen signifikanten Beitrag zum Gesamtertrag des Portfolios leisten.

Langfristige Perspektive: Dividendenstrategien sind oft langfristig ausgerichtet. Marktschwankungen sollten daher nicht zu überstürzten Entscheidungen führen. Geduld und Beständigkeit sind Schlüssel zum Erfolg.

Steuereffizienz berücksichtigen: Die steuerliche Behandlung von Dividenden kann je nach Land und individueller Situation variieren. Es ist wichtig, Steuereffekte in die Strategie einzubeziehen.

Überwachung und Anpassung des Portfolios: Portfolios sollten regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst werden, um sicherzustellen, dass es weiterhin den eigenen Anlagezielen entspricht und gut diversifiziert bleibt.

Bewertung: Achten Sie auf die Bewertung der Aktien. Hohe Dividendenrenditen sind nicht immer ein gutes Zeichen; sie können auch ein Hinweis auf Probleme im Unternehmen sein.

Verwendung von Dividendenfonds, -ETFs: Für Anleger, die nicht direkt einzelne Aktien auswählen möchten, können Dividendenfonds eine praktikable Alternative sein, da sie eine gute Möglichkeit zur Diversifikation bieten.

Fazit:

Dividendeninvestitionen können eine großartige Möglichkeit sein, ein passives Einkommen aufzubauen. Indem Sie sich auf Unternehmen mit stabiler Dividendenhistorie konzentrieren, können Sie Ihr Portfolio schrittweise ausbauen. Dabei ist natürlich immer zu beachten, dass Investitionen in Dividendenaktien – wie alle Investitionen – mit Risiken verbunden sind.

Weitere interessante Dividenden-Aktien befinden sich übrigens auch in der Dividenden-Watchlist unseres Börsenexperten Markus Weingran, dessen Börsenlounge sich täglich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,03 % und einem Kurs von 104,2EUR auf Tradegate (21. Februar 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.

