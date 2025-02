wO User nach Tesla Kursrutsch: "Sogar Sheryl Crow hat ihren Tesla verkauft!"

Zum ersten Mal in diesem Jahr führt in dieser Woche die Diskussion um Tesla Inc. das Ranking der aktivsten Diskussionen im wO-Forum an. Grund für das neu entflammte Diskussionsbedürfnis ist der Kursverlauf der Tesla Aktie. Der E-Autobauer hat seit Mitte Januar fast 20% an Kurswert eingebüßt und die Mehrheit der wO-Community führt dies auf die zunehmenden Absatzprobleme von EVs in Europa und auch auf die Skepsis der Trump Administration gegenüber der Elektromobilität zurück. Hier einige Stimmen zur aktuellen Lage von Tesla aus dem wO-Forum:

HeikoEll: "Damit ihr mal eine Vorstellung bekommt, wie schlimm es um Tesla in Europa bestellt ist:

In 01/24 hat Tesla pro Arbeitstag in DK, NL, S, E, N 243 Fahrzeuge ausgeliefert! In der gleichen Zeit 2025 waren es 123!

In 02/24 waren es die ersten 9 Tage im Durchschnitt 311 und in 2025 137 Stück!

Hoch gerechnet bedeutet das (und man kann diesen Wert auf ganz Europa hoch rechnen), werden die Auslieferungen in 02/25 auf 10.617 ansteigen! Nur sind sie 2024 im Januar von 18079 auf 28.126 angestiegen! Das bedeutet, dass in Europa die Auslieferungen in 02/25 um 62,25% zurück gehen werden!

Am schlimmsten wird es voraussichtlich Deutschland treffen! Hier werden die Auslieferungen in 02/25 gegenüber dem Vormonat um ca 30% auf 1.660 Einheiten steigen! Der Ausgangswert 02/24 waren aber 6038, das bedeutet, dass voraussichtlich die Auslieferungen in Deutschland in 02/25 um sage und schreibe 72,51% zurück gehen werden!

Gleichzeitig wird VW bis spätestens am 18.02.25 genauso viele BEVs im Jahr 2025 verkauft haben, wie letztes Jahr im ganzen Q1 zusammen!

Lest euch das 2x durch, es ist eine Hinrichtung!

Datenquelle: https://eu-evs.com/brandCharts/TESLA/ALL_DAILY/QoQ-Chart "

dazu retcodnipS: "So ist es. In Californien sieht es auch ganz mies aus. Die Trump-Staaten können das nicht ausgleichen, weil dort eh keine BEV's gekauft werden."

walker333: "Tesla in der Schusslinie: Aktivisten drohen mit Fahrzeugschäden. Tesla Autos werden in den USA immer unsicherer. Nicht etwas die aktive oder passive Fahrsicherheit, denn die ist gut. Aber die Autos selber werden angegangen, weil E-Autos blöd sind, und Elon "went crazy" ...

auto motor und sport: Tesla in der Schusslinie: Aktivisten drohen mit Fahrzeugschäden:

https://web.de/magazine/auto/tesla-schusslinie-aktivisten-dr… "

dazu YouDontMessWithTheZohan: "Sogar die Betreiber von Tesla News Sites verkaufen ihren Tesla:

https://www.wired.com/story/elon-musks-toxicity-could-spell-…



Sogar Sheryl Crow hat ihren Tesla verkauft und den Erlös der von "Präsident Musk" bedrohten NPR gestiftet: https://www.instagram.com/p/DGEf88eBMVX/

"You are who you hang out with" Zu deutsch: Such dir deinen Stammtisch gut aus."

DipSeek: "Trump zieht den Stecker: Keine weitere Förderung von Ladestatationen siehe Benzinga. Zitat daraus: It could be a big hit to EV adoption in the U.S., where charging stations are still scarce."

dazu HeikoEll: "Gestern wurden in den US-Senat 2 Gesetzes-Entwürfe eingebracht!

1. Der Gesetzentwurf: Eliminating Lavish Incentives to Electric (ELITE) Vehicles Act (S. 541): Dieser beinhaltet die komplette Abschaffung aller Kaufanreize für neue BEVs (7500 USD) und gebrauchter BEVs (bis 4.000 USD)

2. Der Gesetzentwurf: Fair Sharing of Highways and Roads for Electric Vehicles (Fair SHARE) Act!

Dieser beinhaltet die Kernbotschaft, dass alle BEVs beim Verkauf eine Zusatzsteuer in Höhe von 1.000 USD erhalten, da BEVs keinerlei Beitrag am Highway-Trust-Fond leisten! Dieser speist sich aus 18,4 Cent pro Gallone Benzin und 24,4 Cent pro Gallone Diesel zwecks Infrastrukturverbrsserungen und Reparaturen!

Die Entwürfe wurden von den Senatoren Barrasson (Rep) und Fischer (Rep) eingereicht!

Außerdem hat der Staat Kalifornien unter anderem den Handel von CO2-Zertifikaten geregelt. (regulate Zero Emission Vehicle (ZEV)) Dieser Regelung haben sich 17 US-Staaten angeschlossen!

Jetzt ist Trump ziemlich clever (meint er) und sagt; “Ok, Biden hat zwar seinerzeit diese Gestaltungs- und Organisationsarbeit Kalifornien überlassen, aber Kalifornien hat sich diese Regeln niemals vom Kongress legitimieren lassen!”

Jetzt sagt der Administrator der Environmental Protection Agency (EPA), Lee Zeldin (in Gegenwart von Trump); “das holen wir jetzt nach” und reicht diese sogenannten “California Waivers” dem Kongress mit dem selbstverständlichen Ablehnungsziel zur Abstimmung!

Mit der Ablehnung ist mit sofortiger Wirkung der Zertifikatehandel unter den Automobilherstellern Geschichte!

Das bedeutet auf Grundlage der 2024er Zahlen eine Gewinnschmälerung bei Tesla um 8,3% oder 588 Mio US-Dollar."

dazu Freibauer: "Der Handel mit Zertifikaten hat Tesla zu einem Vorreiter nicht nur in der Elektromobilität, sondern auch im nachhaltigen Wirtschaften gemacht. Mit diesen Einnahmen gestaltet Tesla den Automobilmarkt von morgen entscheidend mit.

Die Aussage ist insofern falsch, als Tesla nicht mit Zertifikaten handelt - sondern die vom Gesetzgeber geschenkt bekommt (bekommen hat). Wenn natürlich Ausländer 25% Einfuhrzoll bezahlen müssen und Musk xxxtausend pro Auto als Zertifikat bekommt - hat die Konkurrenz es schwer.

Aber das gilt natürlich nur für USA. Ich bezweifele das Tesla technisch vorne bleiben kann - dazu ist die Bauweise von E zu trivial.

Aber mit Trumps Hilfe kann der Marktanteil kurz und mittelfristig in USA ausgedehnt werden....ob das die Bewertung rechtfertigt? Da sollten schon mal bessere Modelle als der Panzer (Cybertruck) kommen. ...wobei die Russen könnten ihn für ihre Armee schon gebrauchen..."

Mietzekatze71: "Tesla soll Showrooms in Indien vorbereiten. Auch international sorgt das Thema für Diskussionen. US-Präsident Donald Trump kritisierte kürzlich die hohen Importzölle Indiens und sprach mit Modi über eine mögliche Einigung. Beide Seiten haben sich darauf verständigt, an einer Lösung zu arbeiten und Handelsstreitigkeiten abzubauen. Ob dies Teslas Markteintritt erleichtert, bleibt abzuwarten. Der indische Markt für Elektroautos ist noch relativ klein. Im vergangenen Jahr lag der Anteil an den gesamten Autoverkäufen von 4 Millionen Fahrzeugen bei etwa 2 Prozent. Die Regierung plant aber, diesen Anteil bis 2030 auf fast ein Drittel zu erhöhen. Derzeit erwägt Musk auch den Markteintritt von Starlink in Indien.

https://www.elektroauto-news.net/news/tesla-bereitet-showroo… "



dazu giasing1860: "Als ob man in Indien mit den günstigen chinesischen Herstellern in nennenswerter Menge konkurrieren könnte. Der Zug ist abgefahren."

dazu Nokery: "China selbst war und ist der erfolgreichste Markt für Tesla. Das wird als westlicher Gegenpol im von China unabhängig sein wollenden Indien eher auch nicht anders... Man munkelt auch, daß Indien der nächste Megafactory Standort für BESS werden könnte mit Riesen- Potential."

dazu giasing1860: "China ist der wichtigste Markt für Tesla, aber Tesla ist nicht der wichtigste BEV-Supplier für China sondern steht irgendwo auf Rang 5 oder 6. Nur um das Verhältnis wieder geradezurücken. Gerade dieses Jahr wirds aber schwierig, mit den neuen Modellen von Xpeng und Xiaomi, die beide Software können und in das Premiumsegment drängen."

Wertpapieramt: "Ja klar, ich Shorte schon wieder. Alles andere wäre auch pure Vermögensgefährdung. Hab zwischendurch schon einiges verdient."

Autor: Hardy Schilling, Head of Community