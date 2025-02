Dow weiter im Minus erwartet - Nasdaq robuster

NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker Börsen werden am Freitag wohl zunächst keine gemeinsame Richtung finden. Der Leitindex Dow Jones Industrial dürfte an seine Schwäche vom Vortag anknüpfen: Eine Stunde vor Handelsbeginn taxierte ihn der Broker IG gut ein halbes Prozent tiefer auf 43.927 Punkte. Der mit Technologieaktien gespickte Nasdaq 100 dagegen stand mit 0,4 Prozent im Plus. Er hatte sich am Vortag schon besser geschlagen als der Dow.

Am Markt hieß es, Anleger setzten zum Wochenschluss weiter verstärkt auf Aktien aus anderen Weltregionen wie etwa Asien oder Europa, wo sich die Kurse derzeit besser entwickeln. Dort gilt die Bewertung als günstiger. Vor allem Technologiewerte in China waren am Freitag gefragt. "Mit DeepSeek hat das Reich der Mitte seine hohe Leistungsfähigkeit in diesem Bereich in Erinnerung gebracht", schrieb Eckhard Schulte vom Vermögensverwalter MainSky Asset Management. Er sieht dort im Vergleich zu US-Technologiewerten immer noch eine recht hohe Bewertungslücke.