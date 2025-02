Gäste sind bereit - Branche sollte Potenziale nutzen (FOTO)

Düsseldorf (ots) -



- Online-Präsenz unverzichtbar: 70 % der deutschen Restaurantbesucher nutzen

digitale Plattformen zur Suche nach Lokalen

- Zunahme digitaler Buchungen: 50 % der deutschen Restaurantbesucher nutzen

haben bereits online einen Tisch reserviert, bei wöchentlichen

Restaurantbesuchern steigt dieser Anteil auf 71 %

- Präferenz bargeldlose Zahlung: 55 % bevorzugen im Restaurant kontaktlose

Zahlung per Karte, Mobile oder QR-Code; bei den unter 45-Jährigen sind es 73 %



Die Mehrheit der deutschen Restaurantbesucher nutzt digitale Tools für die

Restaurantsuche, Reservierung und Bezahlung, wie eine repräsentative Umfrage von

YouGov unter 2.000 Teilnehmern im Auftrag von METRO und der Tochtergesellschaft

DISH Digital Solutions ermittelt hat. Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass

digitale Lösungen insgesamt und speziell bei den Jüngeren immer beliebter

werden.





Die Digitalisierung hat in vielen Lebensbereichen Einzug gehalten und die Nutzerhaben sich längst daran gewöhnt. Mehr noch, sie erwarten zunehmend digitaleServices, die sie vom Online-Shopping, Reisebuchungen oder Behördengängenkennen. Auch auf der Anbieterseite können digitale Anwendungen helfen, besser zuwirtschaften, denn sie sorgen für effizientere Prozesse und eine besserePlanungssicherheit. So auch in der Gastronomie, die sich aktuell verstärktHerausforderungen wie hohen Mieten, gestiegenen Kosten und Personalknappheitgegenübersieht. Zwar ist der Besuch eines Restaurants per se ein analogesErlebnis. Dennoch ergeben sich von der Suche der passenden kulinarischenAusrichtung über den Bezahlvorgang bis hin zur anschließendenRestaurantbewertung viele relevante digitale Berührungspunkte. Einerepräsentative Umfrage von YouGov im Auftrag von METRO und DISH im Januar 2025hat Gäste nach ihren Erfahrungen und Präferenzen gefragt, um die Bedeutungdigitaler Tools in der Gastronomie zu ermitteln. Das Ergebnis: Die Mehrheit derRestaurantgäste kennen und nutzen digitale Services bereits, insbesondere dieunter 45-Jährigen und die häufigen Restaurantbesucher legen verstärkt Wert aufdigitale Angebote.Dr. Steffen Greubel, CEO der METRO AG: "Die Ergebnisse zeigen klar: DieDigitalisierung der Gastronomie ist wichtig für die Zukunftsfähigkeit derBranche, gerade für inhabergeführte, unabhängige Betriebe. Wer heute nichtonline auffindbar ist und keine digitalen Services anbietet, riskiert, Gäste zuverlieren. Diese wiederum sind laut unserer Umfrage bereit für digitaleLösungen. Die Branche sollte daher die Potenziale stärker nutzen und sich aufdie digitale Transformation einlassen, um auch unter schwierigerenRahmenbedingungen erfolgreich wirtschaften zu können. Wir von METRO stehen den