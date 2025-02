Michael Polit von der Otter Consult GmbH verrät - So finden Käufer das passende Unternehmen (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Schwarzach (ots) - Der Kauf eines bestehenden Unternehmens kann Angestellten denWeg in die Selbstständigkeit ebnen, bringt jedoch auch zahlreicheHerausforderungen mit sich. Deshalb haben sich Michael Polit und sein Team derOtter Consult GmbH darauf spezialisiert, Käufern und Verkäufern dabei zu helfen,den Übergang erfolgreich zu meistern. Mit gezielter Beratung verhelfen sie ihrenKunden zu einer gewinnbringenden Umsetzung. Wie Käufer das passende Unternehmenfinden, erfahren Sie hier.Viele Angestellte träumen davon, ihr eigener Chef zu sein. Sie möchten ihreArbeit endlich selbst bestimmen, Entscheidungen treffen und mehr von ihremEinsatz profitieren. Doch der Weg in die Selbstständigkeit birgt nicht nurChancen, sondern auch Risiken. Viele angehende Unternehmer bevorzugen es daher,nicht bei null anzufangen und erwägen stattdessen den Kauf eines bestehendenUnternehmens, das bereits über einen funktionierenden Kundenstamm, etablierteStrukturen und eine erprobte Marktposition verfügt. Doch auch dieser Schrittbirgt Herausforderungen. "Viele Interessierte unterschätzen, wie komplex derKauf eines Unternehmens ist", erklärt Michael Polit von der Otter Consult GmbH."Neben der Finanzierung und Bewertung des Unternehmens müssen Käufer auch dieemotionale Seite des Wechsels berücksichtigen - vom sicherenAngestelltenverhältnis hin zur unternehmerischen Verantwortung.""Wer eine Unternehmensübernahme falsch angeht, verschwendet oft nicht nur Zeit,sondern auch Geld", fährt der Experte fort. "Mit der richtigen Beratung und demnötigen Netzwerk lassen sich der finanzielle Verlust und die zeitliche Belastungjedoch deutlich reduzieren." Mit der Otter Consult GmbH unterstützen MichaelPolit und sein Geschäftspartner Fabian Zamzau Käufer und Verkäufer gleichermaßenbei der erfolgreichen Umsetzung ihrer Unternehmensübernahme. Ihr Fokus liegtdabei darauf, qualifizierte Nachfolger zu finden und gewinnbringende Verkäufe zurealisieren. Aber auch darüber hinaus bieten die Experten ihren Kunden einevollumfängliche Betreuung - sei es nun bei organisatorischen Angelegenheitenoder in wichtigen Entscheidungsfragen. Wie Angestellte, die den Weg in dieSelbstständigkeit wagen möchten, das passende Unternehmen zum Kauf finden,veranschaulicht Michael Polit anhand der folgenden fünf Schritte.Schritt 1: Die passende Branche findenDer Weg in die Unternehmensübernahme beginnt mit der Frage, in welchem Bereichsich der Käufer wirklich zurechtfindet. Dabei ist es natürlich von Vorteil, wennbereits berufliche Vorerfahrungen vorhanden sind. Besonders gefragt sindFührungspersönlichkeiten mit fundierter fachlicher Ausbildung, die bereits in