Elektrogate? Italienische Behörden ermitteln gegen VW, Stellantis, BYD und Tesla wegen möglicher Täuschung bei der Reichweite von Elektroautos / Dr. Stoll & Sauer sieht Ansprüche auf Schadensersatz

Lahr (ots) - Die italienische Wettbewerbsbehörde Autorità Garante della

Concorrenza e del Mercato (AGCM) hat nach Medienberichten vom 21. Februar 2025

Ermittlungen gegen Volkswagen, BYD, Stellantis und Tesla wegen des Verdachts der

Verbrauchertäuschung eingeleitet. Im Zentrum der Untersuchungen stehen überhöhte

Angaben zur Reichweite und Akkukapazität von Elektrofahrzeugen. Bereits im

vergangenen Jahr hatte das Magazin WirtschaftsWoche über Hinweise berichtet,

dass die Autoindustrie systematisch übertriebene Leistungsangaben macht und

Batteriekapazitäten verschleiert. Auch Porsche gerät in den Fokus, da sich beim

Elektro-Modell Taycan massive Reichweitenabweichungen häufen. Die

Verbraucherkanzlei Dr. Stoll & Sauer sieht ein Elektrogate heranziehen, das mit

dem Diesel-Abgasskandal vergleichbar ist. Betroffenen E-Autokäufern wird

empfohlen, ihre möglichen Schadensersatzansprüche in der kostenlosen

Ersteinschätzung im E-Mobilität-Online-Check (https://www.dr-stoll-kollegen.de/n

ews-urteile/e-mobilitaet/smart-eq-app-abgeschaltet-mercedes-veraergert-smart-kun

den#paragraph--id--19503) prüfen zu lassen.



Untersuchungen wegen unlauterer Geschäftspraktiken in Italien







Bezug auf die beworbene Reichweite, Akkukapazität und die Einschränkungen der

Standardgarantie für Batterien. Im Rahmen der Ermittlungen wurden am 20. Februar

2025 nach Medienberichten mit Unterstützung der Finanzpolizei Guardia di Finanza

die italienischen Zentralen der vier betroffenen Autohersteller VW, Stellantis,

BYD und Tesla durchsucht.



Ein zentrales Problem der Fahrzeuge: Elektrofahrzeuge erreichen oft nicht die

angegebene Reichweite, was möglicherweise mit einer geringeren nutzbaren

Batteriekapazität zusammenhängt, als von den Herstellern beworben. Reserven

innerhalb der Batterie werden absichtlich versteckt, sodass Kunden nicht den

vollen Speicher nutzen können, obwohl sie für die gesamte Kapazität bezahlt

haben.



Bisher haben sich die betroffenen Hersteller nicht umfassend zu den Vorwürfen

geäußert. BYD, der größte chinesische Elektroautohersteller, lehnte eine

Stellungnahme ab. Volkswagen und Stellantis haben sich bislang nicht geäußert.

Tesla, das in den USA bereits mit Sammelklagen wegen falscher Reichweitenangaben

konfrontiert ist, war für eine Anfrage nicht erreichbar. Porsche sieht sich in

Deutschland mit einer Klage konfrontiert, äußerte sich aber noch nicht zu den

massiven Reichweitenabweichungen.



Klagen zur Abweichung der Reichweite gegen VW-Tochter Porsche



Neben den laufenden Ermittlungen gegen andere Hersteller sorgt auch Porsche mit





