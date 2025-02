Wie Sie Ihren Mitarbeitern die Angst vor Altersarmut nehmen (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Bocholt (ots) - Die langfristige Gewinnung und Bindung qualifizierter Fachkräftestellt viele Unternehmen vor erhebliche Schwierigkeiten - insbesondere, wenn esdarum geht, Kosten zu optimieren. Die praemium Gruppe hat mit ihrem Easy-Konzepteine Lösung hierfür geschaffen, die gezielte Mitarbeiterbindung mit nachhaltigerSteigerung der Unternehmensgewinne vereint. Was genau hinter dieser innovativenMethode steckt, erfahren Sie hier.Steigende Kosten, Fachkräftemangel und wachsende gesetzliche Anforderungensetzen den meisten Unternehmen nach wie vor extrem zu. Besonders die Pflicht zurbetrieblichen Altersvorsorge (bAV) sorgt dabei für Unmut: Viele Unternehmenstehen unter Druck, ihren Mitarbeitern eine nachhaltige Lösung zu bieten - ohnedadurch ihre eigene Liquidität zu gefährden. Doch gerade herkömmlichebAV-Modelle wie Direktversicherungen haben in diesem Kontext entscheidendeNachteile: Sie belasten das Nettoeinkommen der Arbeitnehmer und führen nichtselten zu geringen Beteiligungsquoten von nur 10 bis 20 Prozent. "Die wenigstenUnternehmen profitieren tatsächlich von den gängigen bAV-Modellen, weil sieweder einen positiven Effekt auf die Mitarbeiterbindung haben noch dabei helfen,Gewinne und Liquidität zu steigern", erläutert Klaus Tenbrock, Geschäftsführerder praemium Gruppe. "Dadurch entsteht eine klassische Lose-lose-Situation.""Genau hier setzen wir an - mit einer betrieblichen Altersvorsorge, die sowohldem Arbeitgeber als auch dem Arbeitnehmer echte Vorteile bietet und letzterendie durchaus verständliche Angst vor Altersarmut endgültig nimmt", führt erweiter aus. Als Experte für Mitarbeiterbindungskonzepte hat Klaus Tenbrock diepraemium Gruppe gegründet, die sich auf eine versicherungsfreie Lösungspezialisiert hat: die pauschaldotierte Unterstützungskasse (pdUK). Sein eigensentwickeltes Easy-Konzept kombiniert hierbei die Vorteile derUnterstützungskasse mit den Möglichkeiten der sogenannten Nettolohnoptimierung(NLO) und ermöglicht Unternehmen so eine erhebliche Steigerung ihrerfinanziellen Spielräume. Alleine im Jahr 2024 wurden auf dieser Basis mehr als100 neue Mandate umgesetzt, wodurch zahlreiche Unternehmen ihreArbeitgeberattraktivität verbessern und gleichzeitig ihre Liquidität erhöhenkonnten.So gewährleistet die praemium Gruppe eine für alle Seiten ideale AltersvorsorgeGrundsätzlich setzen die meisten Unternehmen bei der bAV noch immer auf externeVersicherungen, ohne zu wissen, dass es auch eine Alternative gibt: Diepauschaldotierte Unterstützungskasse stellt den einzigen versicherungsfreienDurchführungsweg dar. Hierbei wird nicht ein Versicherer zum Versorgungsträger,