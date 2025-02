Bitcoin erholt sich weiter - 100.000 US-Dollar im Blick Der Bitcoin hat am Freitag erneut zugelegt. Der Kurs der ältesten und bekanntesten Kryptowährung stieg auf der Handelsplattform Bitstamp bis auf rund 99.500 US-Dollar. Am Morgen hatte der Bitcoin nur knapp über 98.000 Dollar notiert. Am Dienstag …