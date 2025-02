Minus 22 Prozent: Hims & Hers-Aktie stürzt nach FDA-Entscheidung ab

Kaum ein Arzneimittel war in den vergangenen Jahren so gefragt wie die Abnehmmittel von Novo Nordisk und Eli Lilly. Die beiden Pharmariesen konnten die Produktion nicht so schnell hochfahren wie die Produkte nachgefragt wurden. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hatte in der Folge Ozempic und Wegovy als knapp eingestuft und Apotheken wie Hims & Hers eine Sondergenehmigung erteilt, exakte Nachbildungen der Medikamente herzustellen.

Für Telemedizin-Unternehmen wie Hims & Hers, waren die günstigen Alternativen ein Verkaufsschlager. Jetzt allerdings hat die Behörde die Knappheits-Entscheidung jetzt zurückgenommen. Die Gewichtssenker gelten nicht länger als knapp.