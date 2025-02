Der Markt hat einen bullishen Faktor vergessen, sagt die BofA

In den vergangenen Jahren hat sich der Index stärker auf hochprofitable Technologieaktien konzentriert. Gleichzeitig verbesserten sich die Ertragsaussichten, während Unternehmen effizienter wurden und sich von der Phase extrem niedriger Kapitalzinsen verabschiedeten.

Trotz der Robustheit des Marktes warnt die Bank of America, dass 19 von 20 ihrer Bewertungskennzahlen darauf hindeuten, dass der S&P 500 "über dem historischen Durchschnitt gehandelt wird". Die Strategen um Savita Subramanian betonen jedoch, dass das US-Leitbarometer bereits seit längerer Zeit teuer erscheint. Die Bewertung könnte dennoch gerechtfertigt sein.

Nicht eingepreistes Potenzial: Deregulierung

Die Bank of America sieht einen bullischen Faktor, den der Markt bislang nicht berücksichtigt: die Deregulierung. In der wirtschaftspolitischen Debatte dominierten zuletzt Diskussionen über Zölle, die als wachstumshemmend gelten. Doch laut BofA könnte eine mögliche zweite Amtszeit von Donald Trump durch Deregulierung wirtschaftliche Impulse setzen. Effizienzsteigerungen und Kostensenkungen könnten das Wachstum antreiben.

Am stärksten profitieren würden die Sektoren, die besonders stark unter regulatorischer Belastung leiden. Dazu gehören der Konsumsektor, Großbanken, Rohstoffe, Transport und Investitionsgüter. Diese Branchen werden derzeit mit hohen Abschlägen gegenüber weniger regulierten Bereichen wie Technologie, Medien, Telekommunikation und professionellen Dienstleistungen gehandelt.

"Wir beobachten eine klare umgekehrte Beziehung zwischen der Anzahl der Vorschriften und den Forward-KGVs – weniger Regulierung bedeutet höhere Bewertungen", so die Analysten der Bank of America.

Besonders deutlich zeige sich dieser Zusammenhang zwischen Technologie und Finanzwerten. Während die Technologiebranche seit 2008 von Wachstum, Kapitalzugang und der geringsten Regulierungszunahme profitierte, stand die Finanzbranche unter massivem Druck. Banken verbrachten ein Jahrzehnt damit, ihre Bilanzen zu bereinigen und Kapazitäten zu konsolidieren.

Heute befinden sich Technologie- und Finanzsektor an den entgegengesetzten Enden des Bewertungsspektrums. Die Historie legt jedoch nahe, dass eine Deregulierung genau das Gegenteil bewirken könnte: eine Neubewertung der Finanzbranche relativ zur Technologie, so die Analysten der Bank of America.

Zu günstig, um wahr zu sein? – 5 Value-Kracher für 2025!

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion