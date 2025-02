Endeavour Silver durchteuft weiterhin eine hochgradige Silber-Gold-Mineralisierung in seinem Betrieb Bolañitos

„Seit mehr als 17 Jahren sind unsere Explorationserfolge ein wesentlicher Bestandteil des laufenden Betriebs bei Bolañitos“, sagte Dan Dickson, Chief Executive Officer. „Die jüngsten Ergebnisse unterstreichen unseren Fokus auf eine effiziente, kostengünstige Exploration, die die Lebensdauer der Mine weiter verlängert.“

Wichtigste Bohrergebnisse aus der Gangstruktur La Luz

- 1,17 g/t Au und 449 g/t Ag für 542 g/t AgÄq über von 1,02 m ETW, einschließlich 1,73 g/t Au und 798 g/t Ag für 936 g/t AgÄq über 0,38 m in Bohrung LZ46-3.

- 2,43 g/t Au und 1.063 g/t Ag für 1.258 g/t AgÄq über 1,62 m ETW, einschließlich 9,61 g/t Au und 4.070 g/t Ag für 4.839 g/t AgÄq über 0,34 m in Bohrung LZ48-1.

Abkürzungen: g/t: Gramm pro Tonne; Au: Gold; Ag: Silber; ETW: estimated true width (geschätzte wahre Mächtigkeit); m: Meter; Silberäquivalente werden mit einem Verhältnis von 80:1 Silber:Gold berechnet.

Kontext der Bohrungen

Im letzten Quartal 2024 begann ein übertägiges Diamantkernbohrprogramm in der nördlichen Erweiterung des Erzganges La Luz, im Bereich des Stollens San Bernabé und des Schachtes San Rafael, einem Gebiet, das nur 500 Meter von der Mine Asunción entfernt ist und in den vergangenen Jahren vom Unternehmen abgebaut wurde.

Bis dato haben acht Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 2.000 Metern eine hochgradige Mineralisierung auf einer Länge von 100 Metern bis in eine Tiefe von 200 Metern umrissen. Das Gebiet ist nach Süden und in die Tiefe weiterhin offen. Die Bohrungen werden in diesem Gebiet in der ersten Hälfte des Jahres 2025 fortgesetzt.

Abbildung 1: Oberflächenkarte des Gebiets San Bernabe-San Rafael, Projekt Bolañitos

Abbildung 2: Längsschnitt durch La Luz (Gebiet San Bernabe - San Rafael)

Tabelle 1. La Luz-Bohrergebnisse

Bohrloch Struktur von (m) bis (m) Wahre Mächtigkeit (m) Au (g/t) Ag (g/t) AgÄq (g/t) LZ46-3 La Luz 264,90 266,50 1,02 1,17 449 542 einschließlich 264,90 265,50 0,38 1,73 798 936 LZ47-2 La Luz 223,90 226,30 1,67 0,41 183 216 einschließlich 223,90 224,45 0,38 0,74 269 329 LZ47-3 La Luz 189,05 190,40 0,95 2,03 70 233 einschließlich 190,15 190,40 0,18 3,36 22 290 LZ48-1 La Luz 265,85 268,75 1,62 2,43 1.063 1.258 einschließlich 267,45 268,05 0,34 9,61 4.070 4.839 LZ48-3 La Luz 144,75 147,50 2,49 3,15 71 322 einschließlich 144,75 145,50 0,68 5,63 47 497

Anmerkung: Die Bohrlöcher LZ46-2, LZ48-2 und LZ50-2 lieferten keine signifikanten Ergebnisse.

Die Silberäquivalente werden mit einem Verhältnis von 80:1 Silber:Gold berechnet. Alle Mächtigkeiten sind geschätzte wahre Mächtigkeiten.

Über Endeavour Silver

Endeavour ist ein mittelgroßes Edelmetallunternehmen mit einem starken Engagement für nachhaltige und verantwortungsvolle Bergbaupraktiken. Mit Betrieben in Mexiko und der Entwicklung der neuen Mine Cornerstone im Bundesstaat Jalisco möchte das Unternehmen einen positiven Beitrag zur Bergbauindustrie und den Gemeinden, in denen es tätig ist, leisten. Darüber hinaus verfügt Endeavour über ein Portfolio von Explorationsprojekten in Mexiko, Chile und den Vereinigten Staaten, um sein Ziel zu erreichen, ein erstklassiger führender Silberproduzent zu werden.

Qualifizierter Sachverständiger

Dale Mah, P.Geo., Vice President Corporate Development, ein qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen genehmigt.

Zur Überwachung der Integrität aller Analyseergebnisse wurde ein Qualitätskontrollprogramm mit Referenzstandards, Blindproben und Duplikaten eingeführt. Alle Proben werden vor Ort aufgeteilt und an ALS Labs versandt, wo sie getrocknet, zerkleinert und aufgeteilt werden, um 250-Gramm-Gesteinspulverproben für die Analyse vorzubereiten. Gold wird mittels Brandprobe und anschließendem Atomabsorptionsverfahren bestimmt, Silber mittels Königswasseraufschluss mit anschließender ICP-Analyse. Proben mit Gehalten über den Grenzwerten werden mittels Brandprobe und anschließendem gravimetrischen Verfahren analysiert.

Kontaktinformation:

Allison Pettit

Direktor, Investor Relations

Tel: (604) 685 - 9775

E-Mail: apettit@edrsilver.com

Webseite: www.edrsilver.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Solche zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf Aussagen über Mineralreserven, Mineralressourcen, die Lebensdauer der Mine Bolañitos, zukünftige Bohrungen in der Mine Bolañitos sowie den Zeitplan und die Ergebnisse verschiedener Aktivitäten. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, das Produktionsniveau, die Leistung oder die Erfolge von Endeavour und seinen Betrieben wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Änderungen der Produktions- und Kostenprognosen, die Verlässlichkeit von Mineralressourcenschätzungen, die anhaltenden Auswirkungen der Inflation und Probleme in der Lieferkette auf die Bergbauwirtschaft, nationale und lokale Regierungen, Gesetze, Steuern, Kontrollen, Vorschriften und politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in Kanada und Mexiko, finanzielle Risiken aufgrund von Edelmetallpreisen, betriebliche oder technische Schwierigkeiten bei der Mineralexploration, -erschließung und -förderung; Risiken und Gefahren der Mineralexploration, -erschließung und des Bergbaus; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung, Risiken bei der Erlangung der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen; die Schwankungen der Silber- und Goldpreise sowie die Schwankungen auf den Währungsmärkten (insbesondere des mexikanischen Peso, des chilenischen Peso, des kanadischen Dollars und des US-Dollars); sowie Anfechtungen des Eigentumsrechts des Unternehmens an den Konzessionsgebieten; sowie jene Faktoren, die im Abschnitt „Risk Factors“ im jüngsten Formular 40F/Annual Information Form des Unternehmens beschrieben sind, das bei der S.E.C. und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, die das Management für vernünftig hält, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, des fortgesetzten Betriebs der Bergbaubetriebe des Unternehmens, keiner wesentlichen nachteiligen Änderung der Marktpreise für Rohstoffe, die Verlässlichkeit der Mineralressourcenschätzungen, den Betrieb des Bergbaus und die Produktion der Bergbauprodukte gemäß den Erwartungen des Managements und der Erreichung der angegebenen Produktionsergebnisse sowie anderer Annahmen und Faktoren, wie sie hierin beschrieben sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die vorhergesehen, beschrieben, geschätzt, bewertet oder beabsichtigt wurden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen oder Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die Endeavour Silver Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,34 % und einem Kurs von 3,79EUR auf Tradegate (21. Februar 2025, 16:45 Uhr) gehandelt.