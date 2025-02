beaconsmind: Quirin hebt Kursziel auf 20€ an – Kaufempfehlung bleibt Quirin hebt das Kursziel der swissnet Group auf 20,00 EUR an, was ein enormes Aufwärtspotenzial von 184 % verspricht. Mit einem beeindruckenden Umsatzwachstum und stabilen wiederkehrenden Einnahmen steht die swissnet Group im Rampenlicht.