Eurokurs gibt zum US-Dollar nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Freitag nach enttäuschenden Wirtschaftsdaten aus Frankreich gesunken. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0455 US-Dollar gehandelt. Im frühen Handel hatte der Euro noch knapp über 1,05 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0465 (Donnerstag: 1,0443) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9555 (0,9575) Euro.

In den USA hat sich das Konsumklima der Universität Michigan im Februar noch stärker eingetrübt als in einer ersten Schätzung ermittelt. Die Stimmung fiel auf den niedrigsten Stand seit November 2023. Die längerfristigen Inflationserwartungen der Verbraucher sind höher als erwartet ausgefallen. Eine höhere Inflation spricht für steigende Leitzinsen, was den Dollar tendenziell stützt. Der Euro geriet nach den Daten weiter unter Druck.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,82760 (0,82823) britische Pfund, 157,46 (156,60) japanische Yen und 0,9420 (0,9423) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold kostete am Nachmittag in London 2.931 Dollar. Das waren etwa 8 Dollar weniger als am Vortag./jsl/he