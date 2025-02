Scholz stimmt sich mit Selenskyj ab

BERLIN/KIEW (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich angesichts des Kurswechsels der USA in der Ukraine-Politik mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj abgestimmt. In einem Telefonat seien sich beide einig gewesen, "dass bei künftigen Verhandlungen zu einem Frieden in der Ukraine, die Ukraine mit am Tisch sitzen muss und Fragen zur Sicherheit Europas gemeinsam mit den Europäern erörtert werden müssen", teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit mit.

Es sei jetzt eine enge Abstimmung zwischen der Ukraine und ihren engsten Partnern erforderlich. Scholz und Selenskyj tauschten sich den Angaben zufolge über die aktuelle militärische und humanitäre Lage aus, sprachen aber auch über "Wege hin zu einem gerechten Frieden in der Ukraine". Scholz habe anhaltende Solidarität und Unterstützung für das von Russland angegriffene Land zugesichert.

Die USA haben unter Präsident Donald Trump einen neuen Ton im Umgang mit Kremlchef Wladimir Putin angeschlagen - was bei westlichen Staaten und in der Ukraine selbst große Unsicherheit auslöste. Zuletzt hatte Washington ohne Einbeziehung Kiews einen Dialog mit Moskau aufgenommen. Trump schrieb zudem auf der Plattform Truth Social: "Als Diktator ohne Wahlen sollte Selenskyj besser schnell handeln, sonst wird er kein Land mehr haben."/tam/DP/he