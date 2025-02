Deutsche Indizes im Aufwind, während US-Märkte Verluste verzeichnen

Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

Am heutigen Handelstag zeigen die wichtigsten Aktienindizes eine gemischte Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX notiert aktuell bei 22.301,89 Punkten und verzeichnet ein leichtes Minus von 0,11%. Im Gegensatz dazu können die anderen deutschen Indizes zulegen: Der MDAX steht bei 27.503,08 Punkten und gewinnt 0,23%, während der SDAX mit einem Plus von 0,24% auf 14.888,74 Punkte steigt. Auch der TecDAX zeigt sich mit einem Anstieg von 0,15% auf 3.860,75 Punkte im positiven Bereich. Auf der anderen Seite des Atlantiks verzeichnen die US-amerikanischen Indizes Verluste. Der Dow Jones fällt um 0,82% und steht aktuell bei 43.806,70 Punkten. Der S&P 500 folgt diesem Abwärtstrend mit einem Minus von 0,59% und notiert bei 6.083,29 Punkten. Insgesamt zeigt sich, dass die deutschen Indizes heute überwiegend im Plus liegen, während die US-amerikanischen Märkte Verluste hinnehmen müssen. Diese unterschiedlichen Entwicklungen könnten auf verschiedene wirtschaftliche Faktoren und Marktstimmungen in den jeweiligen Regionen zurückzuführen sein.Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von BASF mit einem Anstieg von 1.65%.Bayer folgt dicht dahinter mit 1.61%, während Qiagen NV Registered Shs mit 1.35% ebenfalls im Plus liegt.Im Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte deutliche Verluste. Siemens Energy führt die Negativliste mit einem Rückgang von 3.34%, gefolgt von Sartorius Vz. mit -2.85% und MTU Aero Engines, das um 2.39% gefallen ist.Im MDAX stechen K+S mit einem beeindruckenden Plus von 2.99% und TeamViewer mit 2.31% hervor. SCHOTT Pharma kann sich mit einem Anstieg von 2.16% ebenfalls gut behaupten.Die MDAX-Flopwerte zeigen hingegen eine besorgniserregende Entwicklung. Delivery Hero hat mit einem Rückgang von 3.96% die größten Verluste, gefolgt von Aurubis mit -3.54% und HYPOPORT, das um 2.83% gefallen ist.Im SDAX übertrifft ProSiebenSat.1 Media alle anderen mit einem beeindruckenden Anstieg von 11.63%. INDUS Holding und Dt. Beteiligungs AG folgen mit 5.57% und 4.40%.Die Flopwerte im SDAX sind weniger erfreulich, angeführt von Delivery Hero mit einem Rückgang von 3.96%, gefolgt von STRATEC mit -3.25% und NORMA Group, das um 3.42% gefallen ist.Im TecDAX sind TeamViewer mit 2.31% und 1&1 mit 2.25% die Spitzenreiter. SILTRONIC AG kann sich mit einem Anstieg von 1.78% ebenfalls gut behaupten.Die TecDAX-Flopwerte zeigen eine negative Tendenz, angeführt von Sartorius Vz. mit -2.85%, gefolgt von Formycon mit -2.30% und SUESS MicroTec, das um 1.89% gefallen ist.Im Dow Jones sind Coca-Cola mit 1.83% und Johnson & Johnson mit 1.24% die besten Performer. Merck & Co. folgt mit einem Anstieg von 1.19%.Die Flopwerte im Dow Jones sind deutlich ausgeprägter, mit Unitedhealth Group, das um 8.99% gefallen ist, gefolgt von Walmart mit -1.72% und Caterpillar mit -1.45%.Im S&P 500 stechen Booking Holdings mit 4.93% und Monster Beverage mit 3.83% hervor. The Hershey kann sich mit einem Anstieg von 3.42% ebenfalls gut behaupten.Die Flopwerte im S&P 500 sind alarmierend, angeführt von GE Vernova mit einem Rückgang von 5.74%, gefolgt von EPAM Systems mit -5.72% und Builders Firstsource, das um 5.46% gefallen ist.