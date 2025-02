Dax gibt vor Bundestagswahl leicht nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Ende einer turbulenten Handelswoche etwas weiter nachgegeben. Der deutsche Leitindex schloss am Freitag 0,12 Prozent im Minus bei 22.287,56 Punkten. Angesichts der Gewinnmitnahmen nach dem jüngsten Höhenflug ergibt sich ein Wochenverlust von einem Prozent. Seit dem 6. Januar hatte der Dax jeden entsprechenden Zeitraum mit Gewinn abgeschlossen.

Der MDax , in dem sich die mittelgroßen Unternehmen versammeln, legte am Freitag um 0,38 Prozent auf 27.501,51 Punkte zu. Vor der Bundestagswahl am Sonntag hielten sich die Anleger eher zurück, kommentierte Finanzmarktexperte Andreas Lipkow.