EuroStoxx vor Deutschland-Wahl stabilisiert

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 hat sich am Freitag nach seiner jüngsten Schwäche etwas stabilisiert. Richtige Kauflaune wollte aber vor den Neuwahlen in Deutschland an diesem Sonntag nicht aufkommen. Zum Handelsschluss am Freitag stand der Eurozonen-Leitindex 0,25 Prozent höher bei 5.474,85 Punkten und verbuchte auf Wochensicht damit ein Minus von 0,3 Prozent.

Am Montag hatte der EuroStoxx erstmals seit rund einem Vierteljahrhundert ein Rekordhoch erreicht und am Dienstag bis auf 5.544 Zähler weiter zugelegt. Europäische Aktien gelten gegenwärtig im Vergleich zu US-Papieren als günstiger bewertet, das lockte an. Ab der Wochenmitte wurden die Anleger aber skeptischer und nahmen Gewinne mit, auch weil Zollängste und Inflationssorgen neben den geopolitischen Spannungen rund um die Ukraine weiterhin nicht wegzureden sind.