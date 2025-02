Dax, Euro: Null Angst! Schwarzer Schwan Bundestagswahl?

Am Sonntag ist bekanntlich Bundestagswahl - aber Dax und Euro sind im Vorfeld entspannt, es scheint kein Bedürfnis nach Absicherungen (Puts etc.) zu geben für den Fall, dass Deutschland nach der Bundestagswahl entweder faktisch unregierbar sein wird - oder gar eine Links-Koalition (SPD, Grüne, Linke, BSW) eine Regierung bilden könnte. Und nichts hassen die Finanzmärkte mehr als einen sozialistischen Kurs, der den Unternehmen und der Wirtschaft noch höhere Steuern aufbrummt und ihnen dazu noch die unternehmerische Freiheit nimmt (weil die Unternehmer-Kapitalisten angeblich doch so böse sind und die armen arbeitenden Menschen unterdrücken würden). Käme es so, könnte vielleicht Scholz doch Kanzler bleiben (seine einzige Chance) - aber für den Dax und den Euro wäre das ein Schwarzer Schwan mit unabsehbaren Folgen..

