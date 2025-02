Börsen Update USA - 21.02. - US Tech 100 schwach -1,66 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 43.446,40 PKT und fällt um -1,63 %.

Top-Werte: Coca-Cola +2,45 %, Johnson & Johnson +2,34 %, Amgen +2,26 %, Verizon Communications +2,10 %, Procter & Gamble +2,01 %

Flop-Werte: Unitedhealth Group -6,41 %, Amazon -2,80 %, Walmart -2,65 %, Salesforce -2,50 %, American Express -2,46 %

Der US Tech 100 steht bei 21.699,87 PKT und verliert bisher -1,66 %.

Top-Werte: PDD Holdings Incorporation (A) (A) +4,42 %, Mondelez International Registered (A) +3,94 %, Monster Beverage +3,82 %, The Kraft Heinz Company +3,68 %, PepsiCo +3,28 %

Flop-Werte: Constellation Energy -8,10 %, Old Dominion Freight Line -6,87 %, Airbnb Registered (A) -5,06 %, AppLovin Registered (A) -5,01 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) -4,67 %

Der S&P 500 steht aktuell (19:59:53) bei 6.031,61 PKT und fällt um -1,43 %.

Top-Werte: Conagra Brands +4,75 %, The Hershey +4,71 %, Brown-Forman Registered (B) +4,20 %, J.M. Smucker +3,94 %, Mondelez International Registered (A) +3,94 %

Flop-Werte: Akamai Technologies -16,32 %, Constellation Energy -8,10 %, Vistra -7,52 %, GE Vernova -7,04 %, Old Dominion Freight Line -6,87 %