Walmart rutschen im trüben Konsumumfeld weiter ab

NEW YORK (dpa-AFX) - Die tags zuvor infolge eines trüben Geschäftsausblicks bereits sehr schwachen Aktien von Walmart sind am Freitag im deutlich unter Druck stehenden Gesamtmarkt weiter abgerutscht. Unter den zehn größten Verlierern im Leitindex Dow Jones Industrial büßten sie zuletzt 2,8 Prozent auf 94,46 Dollar ein. Am Donnerstag waren sie mit minus 6,5 Prozent aus dem Handel gegangen.

Walmart gilt als guter Indikator für die Konsumlaune der Amerikaner - und diese ist derzeit eher schlecht. Das am Freitag veröffentlichte Konsumklima der Universität Michigan hatte gezeigt, dass sich die Stimmung der Verbraucher im Februar angesichts wachsender Inflationssorgen stärker als erwartet eingetrübt hat. Die Furcht vor einer durch Zölle ausgelösten höheren Inflation habe die Stimmung belastet, begründete die Universität den Rückgang.