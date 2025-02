US-Börsen lassen kräftig nach - Verbraucherstimmung stürzt ab

El_Matador schrieb gestern 12:43

Ich hatte nicht die Absicht einen politischen Beitrag zu machen. Mein Anliegen waren Gedanken ueber moegliche Auswirkungen der sich entwickelnden geopolitischen Gegensaetze fuer uns Anleger. Mein Punkt zur Handelbarkeit von US-Aktien in Europa war natuerlich sehr extrem ueberzeichnet, aber ich glaube, wir muessen allgemein mehr out-of-the-box denken was passieren koennte.



Zu den russischen Wertpapieren liegst du sicher richtig. Die Frage ist, was mit den Sanktionen gegen Russland passiert. Ich weiss nicht, gesetzt den Fall die USA heben die Sanktionen auf, ob damit gleichermassen auch eine Aufhebung der Sanktionen seitens Europa einhergehen wuerde. Auch ist zu bedenken, dass ein sehr grosser Teil der russischen Geldreserven in Belgien blockiert ist. Ich glaube nicht, dass der US Praesident die freimachen kann. In letzter Instanz hat der belgische Koenig da sicher das Sagen und der wird sich an Vorgaben der EU Kommission orientieren. Wenn sich die USA und die EU nicht gruen sind, koennte das in unterschiedliche Richtungen gehen. Andererseits sind die Wirtschafts- und Finanzsysteme der USA und der EU sehr stark verzahnt, so dass es eigentlich nur im Gleichschritt gehen kann. Falls die Sanktionen von USA und EU aufgehoben werden und wieder Gaslieferungen erfolgen werden, dann werden russische Aktien hier bestimmt auch irgendwann wieder handelbar werden. Das wird aber bestimmt noch dauern.



Die andere grosse Frage ist, ob Europa wieder Gaslieferungen aus Russland haben will. Das koennte den Amerikanern widerstreben weil wir nun grosse Mengen LNG aus den USA beziehen. Russland wird es in Verhandlungen fordern. Andererseits ist das russische Gas viel billiger und koennte einen Wirtschaftsaufschwung in Europa befoerdern. Viele Politiker muessten allerdings eine Kehrtwende vollziehen und ich weiss nicht ob sie dazu bereit sind und wie sie das den Menschen erklaeren wollen. Es gibt bestimmt viele Menschen, die nur guenstige Energie haben wollen damit ihr Leben bezahlbarer wird und keinen Wert auf Moral legen, und andere die aus Prinzip keine russische Energie mehr haben wollen und dauerhaft strukturell hoehere Kosten in Kauf nehmen. Allerdings habe ich den Vorteil in Frankreich relativ billigen Atomstrom zu bekommen. Meine Gasrechnung ist natuerlich auch stark gestiegen, ueber die Stromrechnung will ich aber nicht klagen.