Beyond Oil expandiert mit seiner fünfjährigen Vertriebsvereinbarung mit Latitude in die Ukraine

NEW YORK, New York, KIBBUTZ YIFAT, Israel und VANCOUVER, BC, 21. Februar 2025 / IRW-Press / Beyond Oil Ltd. (CSE: BOIL) (OTCQB: BEOLF) (FWB: UH9) („Beyond Oil“ oder das „Unternehmen“), ein innovatives Food-Tech-Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Gesundheitsrisiken in Zusammenhang mit gebratenem bzw. frittiertem Essen zu minimieren und gleichzeitig Betriebskosten einzusparen, Abfälle zu vermeiden und für mehr Nachhaltigkeit einzutreten, hat heute die Unterzeichnung einer Vereinbarung bekannt gegeben, mit der seine bestehende Rahmenvertriebsvereinbarung (Master Distribution Agreement) mit der Firma Latitude Ltd. („Latitude“) erweitert wird, wodurch das Vertriebsgebiet auf die Ukraine ausgedehnt wird.

Im Rahmen der erweiterten Vereinbarung, die am 16. Februar 2025 unterzeichnet wurde, hat sich Latitude für das Jahr 2025 zu einer Mindestabnahmemenge im Wert von 302.400 USD verpflichtet. Bis zum Jahr 2029 werden sich die jährlichen Mindestabnahmeverpflichtungen bis auf einen Wert von 1.512.000 USD erhöhen. Die Vereinbarung beinhaltet außerdem eine jährliche Lizenzgebühr in Höhe von 100.000 USD, die ab dem zweiten Jahr der Vereinbarung fällig wird. Diese kann rückerstattet werden, wenn Latitude seine jährlichen Abnahmeziele einhält. Über den vertraglich vereinbarten Zeitraum von fünf Jahren hat sich Latitude zu einer Mindestabnahmemenge des Produkts von Beyond Oil im Wert von 4,536 Mio. USD verpflichtet.

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung und seiner Erweiterung (zusammen die „Vereinbarung“) kann die Vereinbarung – unter dem Vorbehalt, dass die Verhandlungen zwischen Beyond Oil und Latitude im guten Glauben erfolgen – um weitere fünf Jahre zu den im Wesentlichen gleichen Bedingungen verlängert werden.

„Der erste Erfolg unserer Vereinbarung mit Latitude, der an der vor kurzem bekannt gegebenen 50%igen Steigerung der Bestellmenge im Februar gegenüber Januar ersichtlich ist, zeigt, dass unser Produkt in den Vereinigten Staaten sehr stark nachgefragt wird“, so Jonathan Or, CEO von Beyond Oil. „Die durch Latitude ermöglichte Expansion in die Ukraine ist ein natürlicher nächster Schritt in unserer globalen Wachstumsstrategie, mit der wir weitere Märkte erschließen und ein starkes nachhaltiges und ertragreiches Wachstum sicherstellen wollen.“

