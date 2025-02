'Nach Regen kommt Sonne'

HK12 schrieb gestern 10:34

Man muss ihn nicht mögen aber dein Gesülze über Watzke ist derart verzerrt..

Die letzten 14 Jahre fast durchgängig in der CL,letztes Jahr sogar im Endspiel davor am letzten Spieltag die dt. Meisterschaft verzockt.

Ich denke jeder Konkurrent würde ihn dafür beglückwünschen u. wäre froh ähnliches erreicht zu haben.

Hast du eigentlich mal Verträge gelesen und Verständnis dafür was eine einseitige Herabsetzung der Gehälter bedeuten kann. So etwas geht in der Regel nur wie von vielen Vereinen praktiziert über eine Freiwilligkeit der Spieler. Ansonsten könnten vielleicht je nach Vertragsinhalt Spieler kündigen, benötigte Ablösesummen gen Null gehen.etc

Dein Problem ist das du null Verständniss für Watzke´s immer wieder öffentlich gesprochenen Worte hast. Gewinne werden in Steine u. Beine investiert. Das kannst du shice finden ist aber die Realität. Er bedauerte immer wieder börsennotiert zu sein und ein gewisser Uli H. aus München hat wiederum sehr,sehr oft verkündet froh zu sein es eben nicht zu sein. Klar kann er dadurch den Kapitalmarkt anzapfen ist aber dadurch auch eingebremst.

Ohne investiert zu sein bin Ich mir sicher sollte endlich mal an den richtige Stellschrauben gedreht werden kann der BVB auch wie Leverkusen 1,2 Saison die Bayern richtig ärgern. Was das mit dem Kurs machen kann hat man in der vorletzten Saison kurz vor Ende gesehen als der Kurs explodierte.