Frauenleiche ist die von Schiri Bibas

TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Bei der von der islamistischen Hamas im Gazastreifen übergebenen Frauenleiche handelt es sich nach israelischen Angaben um die der verschleppten Geisel Schiri Bibas. Das bestätigte der Kibbuz Nir Oz am Morgen. "Der Kibbuz teilt mit tiefem Schmerz mit, dass sie in der Geiselhaft in Gaza ermordet wurde", sagte eine Sprecherin. Die Terrororganisation will derweil heute sechs weitere israelische Geiseln im Austausch gegen Hunderte palästinensische Häftlinge freilassen. Die Übergabe der Männer sollte demnach heute Morgen in Rafah im Süden des abgeriegelten Küstenstreifens beginnen und in zwei Schritten erfolgen.

Dabei handelt es sich um die Männer Omer Schem-Tov, Omer Wenkert, Elija Cohen, Tal Schoham, Hischam al-Sajid und Avera Mengistu. Die Hamas bestätigte die Namen. Im Gegenzug ist palästinensischen Angaben zufolge vorgesehen, dass Israel rund 600 palästinensische Häftlinge aus Gefängnissen entlassen wird, unter ihnen 60 Straftäter mit langen Haftstrafen. Die hatte die Leiche von Schiri Bibas, die auch die deutsche Staatsangehörigkeit hatte, zuvor an das Rote Kreuz ausgehändigt, woraufhin sie Israel übergeben und in einem forensischen Institut in der Küstenmetropole Tel Aviv untersucht wurde.