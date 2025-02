WAHL 2025/ROUNDUP/Wahlkampffinale Merz in München, Scholz in Brandenburg Auch am letzten Tag vor der Bundestagswahl werben Parteien und Spitzenkandidaten um noch unentschlossene Wähler. CDU und CSU veranstalten in München ihren Wahlkampfabschluss. Hauptredner im Löwenbräukeller sind Unions-Kanzlerkandidat und CDU-Chef …