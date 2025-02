Merz – BTW 25 und dann

FR: Herr Walter, wie beeinflussen Bundestagswahlen generell die Aktienmärkte, und was können Anleger 2025 erwarten?

Vanyo Walter: Bundestagswahlen haben in der Regel nur einen kurzfristigen Einfluss auf den Aktienmarkt. Historische Analysen zeigen, dass es um den Wahltag herum oft erhöhte Volatilität gibt, doch längerfristig sind die Kurse mehr von wirtschaftlichen und globalen Faktoren geprägt als von einzelnen Wahlergebnissen. 2025 könnte jedoch eine Ausnahme sein, da politische Richtungsentscheidungen – etwa zur Fiskalpolitik, Energiepreise und Investitionen – eine zentrale Rolle spielen.

FR: Welche Faktoren könnten kurzfristig zu Marktreaktionen nach der Wahl führen?

Vanyo Walter: Kurzfristig könnten vor allem Unsicherheiten über die Regierungsbildung zu Marktschwankungen führen. Der Markt erwartet klare wirtschaftsfreundliche Impulse, wie eine Lockerung der Schuldenbremse und niedrigere Steuern. Falls sich diese Hoffnungen nicht schnell erfüllen oder Koalitionsverhandlungen lange dauern, könnten Anleger zunächst Gewinne mitnehmen.

FR: Welche längerfristigen Auswirkungen könnte die Wahl auf den DAX haben?

Vanyo Walter: Die langfristigen Perspektiven sind eher positiv, da Europa vor einem strukturellen Wandel steht. Investitionen in Digitalisierung, Infrastruktur und Verteidigung werden in den nächsten Jahren stark steigen. Diese fiskalpolitischen Impulse dürften Unternehmen in vielen Branchen zugutekommen. Anleger sollten sich daher weniger auf kurzfristige Wahlreaktionen konzentrieren und stattdessen die großen wirtschaftspolitischen Weichenstellungen im Blick behalten.

FR: Gibt es Parallelen zu vergangenen Wahlen oder internationalen Ereignissen?

Vanyo Walter: Eine gewisse Blaupause bietet die Wahl von Donald Trump 2024, die die Kapitalmärkte stark beeinflusst hat. Auch die Bundestagswahl könnte durch politische Unsicherheiten zunächst für erhöhte Volatilität sorgen. Ähnliche Muster sieht man oft nach wichtigen Wahlen: Erst Unsicherheit und Gewinnmitnahmen, dann eine Beruhigung, wenn politische Klarheit herrscht.

FR: Welche Strategie empfehlen Sie Anlegern in diesem Umfeld?

Vanyo Walter: Anleger sollten Ruhe bewahren und langfristig denken. Wer sich zu sehr auf kurzfristige Wahleffekte fokussiert, riskiert Fehleinschätzungen. Stattdessen lohnt es sich, auf strukturelle Wachstumschancen zu setzen, etwa in Sektoren, die von höheren Staatsausgaben profitieren. Außerdem bleibt Diversifikation essenziell, um Schwankungen abzufedern.