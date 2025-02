Silberpreis bricht aus. Silber nun vor Preisexplosion auf 40 US-Dollar

Silber macht einen ersten wichtigen Schritt

Obgleich es Silber noch nicht gelang, sich entscheidend von den 32,2 US-Dollar abzusetzen, ist der Wochenschluss oberhalb dieser wichtigen Marke ein erster wichtiger Schritt. Doch weitere müssen folgen, soll der Ausbruch gelingen.

In den letzten Tagen unternahm der Silberpreis bereits diverse Versuche, die 32,2 US-Dollar aufzubrechen. In der Vergangenheit verstellte der Preisbereich den Weg auf der Oberseite zuverlässig. Das könnte sich nun ändern. Vor diesem Hintergrund kommt dem Wochenauftakt eine große Bedeutung zu. Gelingt es Silber, sich gleich entscheidend von den 32,2 US-Dollar abzusetzen, könnte der Vorstoß in Richtung 34 US-Dollar / 35 US-Dollar gelingen. Danach würden bereits die 40 US-Dollar warten. Um die charttechnischen Aspekte abzuarbeiten: Etwaige Rücksetzer sollten eng begrenzt bleiben, im besten Fall auf 30 US-Dollar. Die zentrale Unterstützung ist unverändert in den Preisbereich von 28,7 US-Dollar zu verorten.