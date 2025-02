Infineon-Duo-Rendite mit 4,10% Zinsen und 25% Puffer

Die Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004) legte in den vergangenen Wochen stark zu. Notierte die Aktie noch Anfang Februar im Bereich von 32 Euro, so verzeichnete sie am 20.2.25 bei 39,43 Euro ein neues 12-Monatshoch. Da Infineon auch einen positiven Ausblick in Aussicht stellt und die starken Quartalszahlen weiter beflügeln könnten, bekräftigten Experten mit Kurszielen von bis zu 50 Euro (Jefferies & Company) ihre Kaufempfehlungen für die Infineon-Aktie. Mit Strukturierten Anlageprodukten, wie beispielsweise Duo-Rendite-Anleihen können Anleger auch bei einer deutlichen Kurskorrektur der Aktie positive Renditen erwirtschaften.

Wer nach diesen positiven Nachrichten mit Hilfe der Infineon-Aktie mit Sicherheitspuffer eine Jahresbruttorendite von 4,10 Prozent erwirtschaften möchte, könnte eine Investition in die neue DuoRendite-Anleihe der Landesbank Baden-Württemberg in Erwägung ziehen.