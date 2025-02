JAS schließt die Übernahme von IAA (International Airfreight Associates B.V.) ab.

ATLANTA, 22. Februar 2025 /PRNewswire/ -- JAS, ein weltweit führender Anbieter von Logistik- und Lieferkettenlösungen, hat die Übernahme von International Airfreight Associates B.V. („IAA"), einem spezialisierten Anbieter von Luft-, See- und Straßenfrachtdiensten mit Hauptsitz in den Niederlanden, erfolgreich abgeschlossen. Dieser Meilenstein folgt auf die Unterzeichnung des im Dezember 2024 angekündigten Anteilskaufvertrags (SPA) und markiert die offizielle Integration von IAA in das JAS-Netzwerk.

Jur de Graaf, Geschäftsführer von International Airfreight Associates, fügte hinzu: „Durch den Beitritt zu JAS können wir unsere Dienstleistungen weltweit erweitern und unseren Kunden weiterhin qualitativ hochwertige Logistiklösungen bieten. Wir sind davon überzeugt, dass unsere Partnerschaft neue Möglichkeiten für unsere Mitarbeiter, Partner und Kunden schaffen wird."

IAA ist einer der 3 größten IATA-Spediteure am Flughafen Amsterdam Schiphol mit Lagern und Betrieben in den Niederlanden, Belgien und Deutschland. IAA ist auf die Abwicklung von zeitkritischen, verderblichen Frischwaren- und Tiertransporten sowie multimodalen Stückguttransporten spezialisiert.

Die Übernahme stärkt das globale Dienstleistungsportfolio von JAS, indem sie die Präsenz auf dem europäischen Logistikmarkt und darüber hinaus erhöht. Gemeinsam werden die Teams von JAS und IAA den Kundennutzen durch ein erweitertes Dienstleistungsangebot, operative Spitzenleistungen und ein noch breiteres globales Netzwerk steigern.

Informationen zu JAS

JAS, ein weltweit führender Anbieter von Logistik- und Lieferkettenlösungen, wurde 1978 in Mailand, Italien, gegründet. Mit Hauptsitz in Atlanta, Georgia, und mehr als 7.000 Teammitgliedern in über 100 Ländern konzentriert sich JAS auf die Entwicklung von Lösungen, die innovativ, nachhaltig und auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind. Als Unternehmen in Privatbesitz ist JAS bestrebt, Möglichkeiten für Gemeinschaften, Kunden und Kollegen zu schaffen, um sich zu entwickeln.

Informationen zu International Airfreight Associates B.V.

International Airfreight Associates B.V. („IAA") ist ein spezialisierter Anbieter von Luft-, See- und Straßenfrachtdiensten mit Hauptsitz in den Niederlanden. Mit fast 100 Mitarbeitern und strategischen Standorten wie Amsterdam, Aalsmeer, Rotterdam und Frankfurt ist das Unternehmen auf den Transport von frischen, verderblichen Waren, Vieh und multimodale Lieferkettenlösungen für eine Vielzahl von Kunden spezialisiert.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/jas-schlieWt-die-ubernahme-von-iaa-international-airfreight-associates-bv-ab-302382814.html