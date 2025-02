Renault glänzt mit Rekordgewinnen – Doch die Margen stehen auf der Kippe!

Der französische Automobilhersteller Renault hat kürzlich Rekordgewinne für das Jahr 2024 gemeldet, während andere Hersteller mit Gewinnwarnungen kämpfen. Renault erzielte einen Betriebsgewinn von 4,3 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 3,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht und die eigenen Prognosen übertraf. Der Umsatz stieg um 7,4 Prozent auf 56,2 Milliarden Euro, was ebenfalls über den Erwartungen lag. Diese positive Entwicklung wurde durch die Einführung neuer Modelle, insbesondere des kompakten Elektroautos R5 und einer Reihe von Hybridfahrzeugen, begünstigt. Die operative Marge erreichte 7,6 Prozent, was das Ziel von mindestens 7,5 Prozent für das Jahr übertraf.

Trotz dieser Erfolge senkte Renault jedoch seine Margenerwartung für das laufende Jahr auf mindestens 7 Prozent. Dies ist auf die verschärften CO₂-Emissionsvorgaben in Europa zurückzuführen, die sich negativ auf die Marge auswirken und einen operativen Gewinnrückgang von etwa 500 Millionen Euro zur Folge haben könnten. Finanzvorstand Thierry Pieton äußerte sich optimistisch über mögliche Lockerungen der Vorschriften, plant jedoch, diese nicht in die Finanzprognosen einzubeziehen. Um die Emissionsziele zu erreichen, will Renault Rabatte auf Elektrofahrzeuge anbieten und gleichzeitig die Preise für Benziner erhöhen.