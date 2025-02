Goldpreis auf Rekordhoch: USA reduzieren Reserven inmitten geopolitischer Krisen!

In den letzten Wochen haben die USA ihre Goldreserven in London drastisch reduziert, um den steigenden Goldbedarf zu decken. Diese Entwicklung wird vor dem Hintergrund der geopolitischen Spannungen und der drohenden Gefahr eines globalen Handelskriegs unter der Präsidentschaft von Donald Trump betrachtet. Trump hat durch seine Zoll-Androhungen Ängste geschürt, die Anleger dazu veranlasst haben, Gold als sicheren Hafen zu suchen. In den letzten sieben Wochen wurden im Durchschnitt 80 Tonnen Gold pro Woche von London nach New York transportiert, was den Goldpreis auf ein Rekordhoch von über 2.900 US-Dollar pro Feinunze steigen ließ.

Trump hat zudem angekündigt, ein Audit der Goldreserven in Fort Knox durchzuführen, um sicherzustellen, dass die Goldbestände tatsächlich vorhanden sind. Diese Ankündigung hat Spekulationen und Verschwörungstheorien über den Verbleib der US-Goldreserven neu entfacht. Finanzminister Scott Bessent hat jedoch betont, dass die Goldreserven in vollem Umfang vorhanden sind, und die aktuellen Bestände belaufen sich auf 147,3 Millionen Feinunzen, was einem Marktwert von über 434 Milliarden US-Dollar entspricht.