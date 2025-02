iPhone 16e: Apples neuer Preiskampf im Smartphone-Markt beginnt!

Das iPhone 16e verfügt über ein 6,1-Zoll-XDR-Display und den neuen A18-Chip. Der Hauptunterschied zur teureren 16er-Serie liegt in der Kamera: Während das 16e mit einer 48-MP-Fusion-Kamera ausgestattet ist, bietet das iPhone 16 ein Dual-Kamera-System mit einem zusätzlichen 12-MP-Ultraweitwinkelobjektiv. Diese Reduktion könnte entscheidend zur Kostensenkung beitragen. Analyst Wamsi Mohan von BofA hebt hervor, dass viele Nutzer älterer SE-Modelle auf das 16e umsteigen könnten, während die attraktivere Preisgestaltung der 16er-Serie auch neue Käufer anziehen dürfte. Sein Kursziel für die Apple-Aktien bleibt bei 265 US-Dollar, was ein Aufwärtspotenzial von 8,4 Prozent bedeutet.

Besonders in China könnte das iPhone 16e von einem staatlichen Förderprogramm profitieren, das Rabatte auf Smartphones unter 6.000 Yuan (~800 US-Dollar) gewährt. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der neue Inhouse-5G-Modemchip "C1", der erstmals im iPhone 16e integriert wird. Apple verspricht eine höhere Energieeffizienz, verzichtet jedoch auf die mmWave-Technologie, die nur in den teureren Modellen verfügbar bleibt. Der Schritt zur eigenen Modementwicklung könnte langfristig die Bruttomargen verbessern und Apples Unabhängigkeit von Zulieferern stärken.

Seit der Übernahme von Intels Modemgeschäft im Jahr 2019 arbeitet Apple an eigenen Chips, was als strategischer Vorteil angesehen wird. Analysten betonen, dass Apple durch die Entwicklung zentraler Hardware-Komponenten Kosten optimieren kann.

In einem anderen Kontext hat Apple angekündigt, dass Kunden in Großbritannien ihre iCloud-Daten nicht mehr vollständig verschlüsseln können. Dies geschieht auf Druck der britischen Regierung, die eine Hintertür in die Verschlüsselungstechnologie forderte. Apple hat sich entschieden, dieser Forderung nicht nachzukommen und die Funktion "Advanced Data Protection" zurückzuziehen, was die Sicherheit der Nutzerdaten gefährdet.

