Walmart überrascht mit Umsatzwachstum, doch Anleger sind enttäuscht!

Walmart, der größte Einzelhändler der Welt, hat kürzlich einen soliden Geschäftsbericht veröffentlicht, der jedoch nicht die erhoffte Reaktion der Anleger hervorrief. Trotz eines Umsatzwachstums von 4,9 Prozent im vierten Quartal, das die Erwartungen der Analysten übertraf, fiel die Aktie im vorbörslichen Handel um rund 8 Prozent. Der Grund für den Rückgang liegt in den vorsichtigen Prognosen des Unternehmens für das kommende Geschäftsjahr. Walmart erwartet einen jährlichen Anstieg des Nettoumsatzes von 3 bis 4 Prozent, was unter den Analystenschätzungen von 4 Prozent liegt. Zudem wird ein bereinigter Gewinn pro Aktie von 2,50 bis 2,60 US-Dollar prognostiziert, was ebenfalls unter den Erwartungen der Wall Street von 2,76 US-Dollar liegt.

CEO Doug McMillon äußerte Bedenken hinsichtlich eines ungewissen Marktumfelds, insbesondere in Bezug auf mögliche Einfuhrzölle auf Waren aus Mexiko und Kanada. Obwohl Walmart in den USA stark abschneidet und von günstigen Preisen sowie einem wachsenden E-Commerce-Geschäft profitiert, sieht sich das Unternehmen Herausforderungen im margenstarken Non-Food-Segment gegenüber. Verbraucher kämpfen weiterhin mit hohen Lebensmittelpreisen, was sich negativ auf die Kaufkraft auswirkt.