Airbus 2024: Umsatz steigt, Gewinn sinkt – Dividende trotz Risiken erhöht!

Für das Geschäftsjahr 2025 hat Airbus ambitionierte Ziele formuliert. Der Konzern plant, 820 Verkehrsflugzeuge auszuliefern, was eine Steigerung um 54 Maschinen im Vergleich zu 2024 darstellt. Der bereinigte operative Gewinn soll auf sieben Milliarden Euro wachsen, während der Free Cash-Flow bei 4,5 Milliarden Euro bleiben soll. CEO Guillaume Faury äußerte sich optimistisch und betonte, dass das Unternehmen trotz anhaltender Herausforderungen in den Lieferketten seinen Wachstumskurs fortsetzen könne.

Airbus hat seine Geschäftszahlen für das Jahr 2024 veröffentlicht und dabei gemischte Signale an die Finanzmärkte gesendet. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern sank auf 5,4 Milliarden Euro, was einem Rückgang im Vergleich zu 5,8 Milliarden Euro im Vorjahr entspricht. Trotz dieses Rückgangs plant das Unternehmen, die Dividende von 2,80 Euro auf 3,00 Euro pro Aktie zu erhöhen, einschließlich einer Sonderdividende von 1,00 Euro. Der Umsatz stieg um sechs Prozent auf 69,2 Milliarden Euro, während der Nettogewinn um 12 Prozent auf 4,2 Milliarden Euro anstieg, was zeigt, dass Airbus trotz operativer Herausforderungen seine Profitabilität verbessern konnte.

Allerdings bleibt die angespannte Lage in den Lieferketten ein wesentlicher Risikofaktor für Airbus. Besonders betroffen sind die Produktion des Langstreckenjets A350 und des kleineren A220, da Engpässe bei Spirit AeroSystems, einem wichtigen US-Zulieferer, zu Verzögerungen führen. Die geplante Produktion von zwölf A350-Jets pro Monat bis 2028 bleibt bestehen, jedoch verschiebt sich die Einführung der Frachtversion auf das zweite Halbjahr 2027. Die A220-Produktion soll 2026 auf 14 Maschinen pro Monat steigen, während Airbus die Produktion des Bestsellers A320neo weiter hochfahren möchte, mit einem Ziel von 75 Flugzeugen pro Monat im Jahr 2027.

Analysten zeigen sich jedoch skeptisch gegenüber den ambitionierten Zielen von Airbus. Der Gewinnrückgang in der Raumfahrt- und Militärsparte, insbesondere beim A400M-Transporter, belastet die Margen. Zudem könnten weitere Probleme in den Lieferketten die geplanten Produktionssteigerungen verzögern. An der Börse reagierten die Anleger negativ auf die Zahlen, und die Airbus-Aktie fiel um 2,76 Prozent auf 164 Euro. Nach einer Abstufung durch die Investmentbank Jefferies fiel die Aktie weiter und erreichte ein Tagestief von 162 Euro, was einen Rückgang von fast 7 Prozent seit dem Rekordhoch bedeutet.

