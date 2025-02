Knorr-Bremse: Rekord-Cashflow und optimistische Prognose für 2025!

Knorr-Bremse, der führende Hersteller von Bremssystemen für Schienen- und Nutzfahrzeuge, zeigt sich weiterhin optimistisch und hat kürzlich seine Geschäftszahlen für das vierte Quartal 2024 veröffentlicht. Trotz einer schwachen Nachfrage im Lkw-Segment konnte das Unternehmen eine solide Prognose für 2025 abgeben. Der Umsatz blieb mit 7,9 Milliarden Euro nahezu auf dem Vorjahresniveau, während das bereinigte EBIT um 8,2 Prozent auf 966,4 Millionen Euro anstieg. Die operative Marge verbesserte sich von 11,3 auf 12,3 Prozent, was auf eine positive Entwicklung in der Bahntechnik zurückzuführen ist, die als Wachstumstreiber fungierte.

Für 2025 plant Knorr-Bremse einen Umsatzanstieg auf 8,1 bis 8,4 Milliarden Euro und eine EBIT-Marge von bis zu 13,5 Prozent. CEO Marc Llistosella betonte die Bedeutung des Strategieprogramms BOOST, das auf nachhaltiges und profitables Wachstum abzielt. Zudem kündigte das Unternehmen eine Erhöhung der Dividende für 2024 an, was bei den Anlegern auf positive Resonanz stieß. Die Aktie stieg am Donnerstag um rund 5 Prozent und erreichte mit 89,40 Euro ein Drei-Jahres-Hoch.

Analysten bewerten die Zahlen insgesamt als solide und heben die positive Book-to-Bill-Ratio im Zuggeschäft hervor. Die Erwartungen für 2025 wurden als Erleichterung wahrgenommen, insbesondere angesichts der zuletzt gemischten Nachrichten aus der Branche. Trotz der Herausforderungen im Nutzfahrzeugmarkt zeigt sich Knorr-Bremse optimistisch, dass sich die Marktlage ab der zweiten Jahreshälfte 2025 verbessern wird.

Insgesamt steht Knorr-Bremse operativ gut da und plant, die positive Entwicklung auch den Aktionären zugutekommen zu lassen. Die steigende Dividende und der starke Cashflow sind Indikatoren für das Vertrauen des Unternehmens in seine zukünftige Leistung.

Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,68 % und einem Kurs von 81,85EUR auf Tradegate (21. Februar 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.