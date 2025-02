Nach der Wahl: DAX vor entscheidender Wende – Rally oder Rückschlag?

Die DAX-Unternehmen profitieren stark vom Geschäft außerhalb Deutschlands, was durch den schwachen Euro begünstigt wird. Ein möglicher wirtschaftlicher Aufschwung in China im Jahr 2025 könnte ebenfalls positive Impulse für den deutschen Export liefern. Anleger hegen große Hoffnungen auf eine neue Regierung, die Wachstumsimpulse setzen könnte, insbesondere wenn die Unionsparteien stark abschneiden. Die Frage, ob sich die neue Regierung mit Donald Trump arrangieren kann, bleibt jedoch offen.

Zusätzlich wird darauf hingewiesen, dass deutsche und europäische Aktien derzeit günstiger sind als ihre US-Pendants, was eine Bewertungslücke darstellt. Diese könnte sich schließen, wenn große Investoren von US- in europäische Aktien umschichten. Der DAX hat in den letzten Wochen jedoch Schwächen gezeigt, und eine Korrektur war überfällig. Die Unsicherheiten rund um die politischen Entwicklungen und die Reaktionen auf die US-Politik könnten die Marktstimmung weiter belasten.

Insgesamt zeigt sich, dass der DAX vor einer entscheidenden Phase steht, in der sowohl politische als auch wirtschaftliche Faktoren die Kursentwicklung maßgeblich beeinflussen werden.

Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,60 % und einem Kurs von 22.177PKT auf L&S Exchange (21. Februar 2025, 22:59 Uhr) gehandelt.