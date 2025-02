Lang & Schwarz: Rekordgewinne 2024 – Ein Blick auf die beeindruckenden Zahlen!

Besonders hervorzuheben ist das vierte Quartal 2024, in dem das Unternehmen ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 29,2 Millionen Euro erzielte, im Vergleich zu nur 4,6 Millionen Euro im vierten Quartal 2023. Das Ergebnis aus der Handelstätigkeit stieg auf 109 Millionen Euro, was einem Anstieg von über 160% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dies wurde durch ein Handelsvolumen von 154,8 Milliarden Euro und mehr als 60 Millionen Trades im Jahr 2024 unterstützt, was jeweils eine Steigerung von etwa 90% darstellt.

Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft hat am 20. Februar 2025 ihre beeindruckenden Geschäftszahlen für das Jahr 2024 veröffentlicht. Das Unternehmen verzeichnete ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 71,2 Millionen Euro, was im Vergleich zum Vorjahr (15,3 Millionen Euro) einen signifikanten Anstieg darstellt. Der Konzernüberschuss betrug 22,1 Millionen Euro (Vorjahr: 7,6 Millionen Euro), während er ohne Sondereffekte sogar auf 48,9 Millionen Euro (Vorjahr: 10,2 Millionen Euro) stieg. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,34 Euro (Vorjahr: 0,81 Euro) und ohne Sondereffekte bei 5,19 Euro (Vorjahr: 1,08 Euro).

Die Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken betrug 17,3 Millionen Euro, was die Eigenmittel des Unternehmens stärkt und die Resilienz in einem sich verändernden Marktumfeld erhöht. Die Verwaltungsaufwendungen stiegen auf 37 Millionen Euro (Vorjahr: 25,8 Millionen Euro), was auf höhere variable Gehaltsbestandteile zurückzuführen ist.

Für das Jahr 2025 zeigt sich das Unternehmen optimistisch, da der Start ins neue Geschäftsjahr bereits vielversprechend verläuft. Der Vorstand plant, der Hauptversammlung eine Dividende von 1,75 Euro je Aktie vorzuschlagen, was etwa 75% des Jahresüberschusses entspricht.

Insgesamt stellt das Jahr 2024 einen Meilenstein in der Unternehmensgeschichte von Lang & Schwarz dar, mit einem deutlichen Wachstum in den Handelsaktivitäten und einer soliden finanziellen Basis für zukünftige Entwicklungen. Die positive Marktstimmung und die strategischen Maßnahmen des Unternehmens könnten auch in den kommenden Jahren zu weiterem Wachstum führen.

Die Lang & Schwarz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,81 % und einem Kurs von 21,90EUR auf Tradegate (21. Februar 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.