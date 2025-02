Ölpreise im Sinkflug: Starker Dollar und hohe Lagerbestände belasten Markt

Am Freitag fielen die Ölpreise deutlich, nachdem sie bereits im frühen Handel leichte Verluste verzeichnet hatten. Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete 75,38 US-Dollar, was einem Rückgang von 1,10 Dollar im Vergleich zum Vortag entspricht. Auch der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI sank um 1,14 Dollar auf 71,34 Dollar. Die Marktanalysten führten die Preisrückgänge auf eine geringere Nachfrage zurück, die durch einen stärkeren US-Dollar verstärkt wurde. Der Dollar konnte kurz vor dem Wochenende gegenüber fast allen wichtigen Währungen zulegen, was das in Dollar gehandelte Öl für Käufer außerhalb des Dollarraums verteuerte und somit die Nachfrage dämpfte.

Zusätzlich belasteten die überraschend gestiegenen Ölreserven in den USA die Preise. Laut einer Meldung der US-Regierung stiegen die Lagerbestände in der vergangenen Woche um 4,6 Millionen Barrel auf insgesamt 432,5 Millionen Barrel, während Analysten lediglich mit einem Anstieg von 3,0 Millionen Barrel gerechnet hatten. Trotz der Rückgänge am Freitag sind die Ölpreise im Wochenverlauf gestiegen. Seit Montag hat Brent-Öl um mehr als einen Dollar pro Barrel zugelegt. Ein wesentlicher Faktor für diesen Anstieg war die Erwartung, dass der Ölverbund Opec+ eine bestehende Förderkürzung verlängern könnte. Zudem gab es Berichte über einen Drohnenangriff der Ukraine auf eine Pumpstation einer Ölpipeline im Süden Russlands, was die Liefermengen beeinträchtigte.

Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank wies darauf hin, dass die russischen Angaben zu den Öllieferungen durch die betroffene Pipeline einen Rückgang von 30 bis 40 Prozent verzeichneten. Diese Pipeline transportiert überwiegend Öl aus einem Ölfeld in Kasachstan, und die Reparaturarbeiten könnten bis zu zwei Monate in Anspruch nehmen.

Am Donnerstag hingegen stiegen die Ölpreise, da ein gesunkener Dollarkurs das Rohöl für Anleger aus anderen Währungsräumen günstiger machte. Trotz der gestiegenen Rohöllagerbestände in den USA, die um 4,6 Millionen Barrel zulegten, stiegen die Preise, unterstützt durch Spekulationen über eine mögliche Verlängerung der Förderkürzungen durch Opec+.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,09 % und einem Kurs von 74,23USD auf L&S Exchange (21. Februar 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.