Metavista3D plant 2,5 Mio. CAD Privatplatzierung – Zukunft der 3D-Technologie!

Metavista3D Inc., ein Unternehmen mit Sitz in Vancouver, British Columbia, hat am 21. Februar 2025 die Absicht bekannt gegeben, eine nicht vermittelte Privatplatzierung von bis zu 1.436.781 Stammaktien zu einem Preis von 1,74 CAD pro Aktie durchzuführen. Der angestrebte Bruttoerlös aus dieser Platzierung beläuft sich auf 2.500.000 CAD. Die Mittel aus dieser Finanzierung sollen für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Der Abschluss der Privatplatzierung steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange, und die ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer viermonatigen Haltefrist gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen.

Die Aktien von Metavista3D sind an der TSX Venture Exchange unter dem Tickersymbol DDD sowie an der Frankfurter Börse unter dem Tickersymbol E3T gelistet. Die ISIN-Nummer des Unternehmens lautet CA59142H1073. Es ist wichtig zu beachten, dass die angebotenen Stammaktien nicht gemäß dem US-amerikanischen Securities Act von 1933 registriert sind und daher nicht in den USA oder an US-Bürger verkauft werden dürfen, es sei denn, es liegt eine entsprechende Registrierung oder Ausnahme vor.