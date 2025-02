BB Biotech 2024: Trotz Rückschlag auf Kurs zur Erholung im Biotech-Sektor!

Am 21. Februar 2025 veröffentlichte die BB Biotech AG ihren Geschäftsbericht für das Jahr 2024, der sowohl die geprüften Jahresabschlusszahlen als auch umfassende Informationen über den Biotechnologiesektor und die strategische Positionierung des Unternehmens enthält. Im Jahr 2024 verzeichnete die Aktie von BB Biotech eine Gesamtrendite von -13,5% in CHF und -14,1% in EUR, trotz einer Dividende von CHF 2,00 pro Aktie, die im März 2024 ausgeschüttet wurde. Der Innere Wert (NAV) stieg hingegen um 3,0% in CHF und 1,7% in EUR, während er in USD um 4,6% fiel. Der Reingewinn betrug CHF 76 Millionen, ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu einem Reinverlust von CHF 207 Millionen im Vorjahr.

Für die kommende Generalversammlung schlägt der Verwaltungsrat eine Dividende von CHF 1,80 pro Aktie vor, was einer Rendite von 5% auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktie im Dezember 2024 entspricht. Diese Entscheidung steht im Einklang mit der bisherigen Ausschüttungspolitik des Unternehmens.