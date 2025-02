Allerdings wurde der Dollar durch schwache Arbeitsmarktdaten belastet. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA stiegen in der vergangenen Woche stärker als erwartet, was als Indikator für die allgemeine Lage auf dem US-Arbeitsmarkt gilt. Diese Daten haben die Marktstimmung negativ beeinflusst.

Am Donnerstag hat der Euro gegenüber dem US-Dollar an Wert gewonnen und wurde zuletzt bei 1,0493 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0443 US-Dollar fest, was einen leichten Anstieg im Vergleich zum Mittwoch darstellt. In den Tagen zuvor war der Euro gefallen, doch nun zeigt sich eine Erholung. Experten der Dekabank betonen, dass die geopolitischen Spannungen, insbesondere das Zerwürfnis zwischen den USA und der Ukraine, die Märkte stark beeinflussen. Diese Entwicklungen verdeutlichen die Notwendigkeit für die EU, ihre sicherheitspolitische Unabhängigkeit von den USA zu stärken, was eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben erfordere.

Am Freitag fiel der Euro jedoch wieder auf 1,0464 US-Dollar, nachdem enttäuschende Konjunkturdaten aus Frankreich und den USA veröffentlicht wurden. Der Referenzkurs der EZB wurde auf 1,0465 US-Dollar festgelegt. In Frankreich fiel der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor unerwartet stark, was auf einen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität hindeutet. Auch in den USA verschlechterte sich das Konsumklima, was die Marktteilnehmer zusätzlich verunsicherte. Die längerfristigen Inflationserwartungen der Verbraucher stiegen, was tendenziell den Dollar stützt, da eine höhere Inflation auf steigende Leitzinsen hindeutet.

In den Tagen zuvor hatte der Euro bereits an Wert verloren, nachdem er zu Beginn der Woche noch über 1,05 US-Dollar gehandelt wurde. Analysten verweisen auf eine nervöse Marktstimmung, die durch geopolitische Spannungen und Handelskonflikte zwischen den USA und China verstärkt wird. Trotz der jüngsten Erholung bleibt die Unsicherheit hoch, und die Entwicklungen in der geopolitischen Landschaft sowie die wirtschaftlichen Indikatoren werden weiterhin genau beobachtet.

Insgesamt zeigt der Euro eine volatile Entwicklung, die stark von externen Faktoren und wirtschaftlichen Daten beeinflusst wird.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 1,046USD auf Forex (22. Februar 2025, 13:59 Uhr) gehandelt.