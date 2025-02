Krones-Aktien: Rückgang nach Rekordhoch – Analysten sehen Kaufchance!

Am Donnerstag erlebten die Aktien des Anlagenbauers Krones einen signifikanten Rückgang, nachdem sie am Vortag einen Rekordstand von 136,60 Euro erreicht hatten. Im Tagesverlauf fiel der Kurs um mehr als sechs Prozent und entfernte sich damit um zehn Prozent von diesem Höchststand. Analysten führten den Rückgang auf einen enttäuschenden Auftragseingang zurück. Während einige Marktbeobachter die Zahlen als unzureichend bewerteten, sahen andere, wie der Warburg-Experte Stefan Augustin, das Potenzial für weiteres Wachstum, da der Auftragseingang insgesamt hoch genug sei. Auch der Metzler-Analyst Stephan Bauer äußerte sich positiv und fand nichts zu beanstanden.

In den ersten Wochen des neuen Jahres hatten die Krones-Aktien bereits eine bemerkenswerte Performance gezeigt und fast 14 Prozent zugelegt, was fast doppelt so dynamisch war wie im gesamten Vorjahr. Diese positive Entwicklung wurde jedoch durch die aktuellen Rückgänge überschattet.