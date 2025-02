DBAG startet neues Aktienrückkaufprogramm: 20 Millionen Euro für Investoren!

Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) hat am 20. Februar 2025 ein neues Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 20 Millionen Euro beschlossen. Dieses Programm folgt auf den erfolgreichen Abschluss eines vorherigen Rückkaufprogramms, das am 5. März 2024 gestartet wurde und am 18. Februar 2025 endete. Der Vorstand der DBAG, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, plant, bis zu 800.000 Aktien zurückzukaufen, was etwa 4,25 Prozent des aktuellen Grundkapitals entspricht.

Der Rückkauf wird voraussichtlich zeitnah beginnen und über einen Zeitraum von bis zu einem Jahr durchgeführt. Dabei wird der Kaufpreis pro Aktie die Grenze von 90 Prozent des Nettovermögenswerts pro Aktie, wie in der letzten Quartalsmitteilung veröffentlicht, nicht überschreiten. Um die Marktintegrität zu wahren, wird der Rückkauf in einem Zeitraum von einer Woche vor und nach der ordentlichen Hauptversammlung, die für den 27. Mai 2025 geplant ist, ausgesetzt.