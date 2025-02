INDUS Holding AG: Solide Zahlen trotz Rückgang – Analysten bleiben optimistisch!

Die INDUS Holding AG hat am 21. Februar 2025 ihre vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht, die in einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld solide ausfielen. Der Umsatz belief sich auf 1,72 Milliarden Euro, was einem Rückgang von 4,5 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dies liegt am unteren Ende der von INDUS prognostizierten Spanne von 1,70 bis 1,80 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) sank um 15,3 % auf 127 Millionen Euro, was jedoch leicht über den Erwartungen der Analysten lag. Die EBIT-Marge betrug 7,4 %, was trotz der schwierigen Marktbedingungen als stabil angesehen wird.

Die Geschäftsfelder der INDUS Holding zeigten unterschiedliche Entwicklungen. Im Bereich Engineering blieben die Umsätze mit 597 Millionen Euro nahezu konstant, während das EBIT aufgrund eines ungünstigen Produktmixes um 20 % auf 46 Millionen Euro fiel. Im Materials-Segment sanken die Umsätze um 8,9 % auf 565 Millionen Euro, was auf Preisdruck und einen Rückgang der Verkaufszahlen, insbesondere in der Agrar- und Bautechnologie, zurückzuführen ist. Das EBIT in diesem Bereich fiel ebenfalls um 20 % auf 46 Millionen Euro. Im Infrastruktur-Segment hingegen stiegen die Umsätze leicht um 3,9 % auf 560 Millionen Euro, und das EBIT verbesserte sich um 6,1 % auf 52 Millionen Euro.