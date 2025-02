Patrizia hält trotz Bilanzanpassungen an Gewinnzielen für 2024 fest! Der Immobilien-Vermögensverwalter Patrizia hat angekündigt, trotz notwendiger Anpassungen in den Bilanzen der Geschäftsjahre 2022 und 2023 an seinem Gewinnziel für 2024 festzuhalten. Das Unternehmen erwartet, dass das EBITDA (Gewinn vor Zinsen, …