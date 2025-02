Anleihekurse steigen: Was die Bundestagswahl für die Wirtschaft bedeutet!

Bereits am Donnerstag hatten die Anleihekurse leicht zugelegt, mit einem Anstieg des Euro-Bund-Futures um 0,04 Prozent auf 131,69 Punkte und einer Rendite zehnjähriger Bundesanleihen von 2,54 Prozent. Auch hier gaben die Renditen in den meisten Eurozonen-Ländern nach. Die geopolitischen Spannungen zwischen den USA und der Ukraine sowie Europa spielen eine bedeutende Rolle auf dem Anleihemarkt. Die Äußerungen von US-Präsident Donald Trump, der den ukrainischen Präsidenten scharf kritisierte, verdeutlichen die Notwendigkeit für die EU, sich sicherheitspolitisch von den USA abzukoppeln, was eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben erfordere, so Experten der Dekabank.

Ein geringerer Anstieg der deutschen Erzeugerpreise hatte kaum Einfluss auf den Anleihemarkt, da die Preisentwicklung im Januar durch sinkende Energiekosten abgeschwächt wurde. Diese Erzeugerpreise haben auch Auswirkungen auf die Verbraucherpreise. Zudem hatten Äußerungen von Isabel Schnabel, einem Mitglied des EZB-Direktoriums, die Märkte belastet, als sie ein mögliches Ende des Zinssenkungszyklus in Aussicht stellte. Die kommenden Arbeitsmarktzahlen aus den USA könnten ebenfalls einen Einfluss auf die Geldpolitik der US-Notenbank haben.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,77 % und einem Kurs von 132,6EUR auf L&S Exchange (21. Februar 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.