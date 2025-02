bioXXmed AG: Wandelschuldverschreibung zur Entwicklung von DermaPro!

Der Erlös aus dieser Finanzierungsmaßnahme soll zur Unterstützung eines strukturierten Prozesses dienen, der entweder den Verkauf oder die Weiterentwicklung des Produkts DermaPro zum Ziel hat. DermaPro ist ein innovatives Produkt zur Behandlung von chronischen Wunden, insbesondere bei Patienten mit Diabetes. Die bioXXmed AG plant, in Zusammenarbeit mit einem strategischen Partner oder Investor, die Entwicklung von DermaPro voranzutreiben. Dies könnte im Rahmen eines Joint Ventures oder durch den Verkauf der Vermögenswerte der Tochtergesellschaft Rancoderm GmbH geschehen, wie bereits in einer Kapitalmarktmitteilung vom 28. November 2024 angekündigt.

Die bioXXmed AG ist eine Beteiligungsgesellschaft, die sich auf Investitionen in Unternehmen aus den Bereichen Medizintechnik, Biotechnologie und Pharma spezialisiert hat. Der aktuelle Fokus liegt auf der Behandlung von schwer behandelbaren, chronischen Wunden. DermaPro, das Hauptprodukt des Unternehmens, befindet sich derzeit in der Entwicklung für eine Zulassung als Medizinprodukt sowohl in den USA als auch in der EU. Die Rancoderm GmbH, die als Innovationsträger für DermaPro fungiert, ist zu 100 % im Besitz der bioXXmed AG.

In der Mitteilung wird darauf hingewiesen, dass zukunftsbezogene Aussagen enthalten sein können, die die Einschätzungen und Erwartungen des Unternehmens widerspiegeln. Es wird betont, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse von den gemachten Prognosen abweichen können und dass bioXXmed nicht verpflichtet ist, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren.

Die bioXXmed AG hat ihren Sitz in Darmstadt und ist an verschiedenen Börsenplätzen im Freiverkehr gelistet. Für weitere Informationen stehen die Kontaktdaten des Unternehmens zur Verfügung.

Die bioXXmed Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 0,952EUR auf Tradegate (21. Februar 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.