EU fordert rasche CO2-Entnahme: Bosch und LBS Süd reagieren auf Klimawandel!

In einem aktuellen Bericht empfiehlt der Europäische Wissenschaftliche Beirat zum Klimawandel der EU, die Entwicklung von Methoden zur gezielten CO2-Entnahme aus der Atmosphäre zu beschleunigen. Die Forscher betonen, dass neben drastischen Emissionssenkungen die Entfernung von Kohlendioxid entscheidend ist, um die Erderwärmung zu stoppen und die schwerwiegendsten Auswirkungen des Klimawandels zu mildern. Die EU hat sich das Ziel gesetzt, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen, was bedeutet, dass mehr CO2 aus der Atmosphäre entfernt werden muss, als zugeführt wird. Angesichts des Rückgangs natürlicher Kohlenstoffsenken wie Wälder und Böden in der EU ist eine politische Reaktion zur Förderung neuer Entnahmemethoden dringend erforderlich.

Der Beiratsvorsitzende Ottmar Edenhofer fordert eine schnelle Steigerung der CO2-Entnahme in Kombination mit signifikanten Emissionssenkungen. Mit den richtigen Anreizen könnten Innovationen gefördert und die Wettbewerbsfähigkeit der EU im globalen Markt für saubere Technologien gestärkt werden. Zu den diskutierten Methoden der Kohlendioxidentnahme gehören die Bioenergie mit Kohlenstoffabscheidung und -speicherung (BECCS) sowie die direkte Kohlenstoffabscheidung aus der Luft (DACCS).